Организатором сорванной атаки на Белый дом был нелегал из Мексики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нелегальный мигрант из Мексики Абрахам Эрмосильо Альварес был организатором несостоявшегося нападения беспилотников на турнир UFC в Белом доме.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Организатором несостоявшегося нападения беспилотников на турнир UFC в Белом доме был нелегальный мигрант из Мексики, утверждает министерство внутренней безопасности США.
"Предполагаемый организатор несостоявшегося теракта против UFC Freedom 250, нелегальный мигрант Абрахам Эрмосильо Альварес из Мексики планировал, организовывал и координировал готовившееся нападение. Он был арестован ФБР 14 июня, и ICE направила запрос на его задержание", - написало министерство в соцсети X.
Министерство утверждает, что Альварес не покинул страну после истечения срока действия туристической визы B2 в 2001 году. При администрации президента Барака Обамы ему была предоставлена отсрочка депортации по программе DACA, предназначенной для мигрантов, прибывших в США в детском возрасте.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США во вторник сообщило о раскрытии заговора. Злоумышленники планировали при помощи начиненных взрывчаткой дронов сорвать бой и спровоцировать эвакуацию, чтобы направить людей под огонь снайперов. ФБР установило 23 причастных к этому, пятеро задержаны. Во вторник минюст объявил, что пятерым подозреваемым грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф в 250 тысяч долларов.
Турнир UFC проводился на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны 14 июня, в день рождения президента США Дональда Трампа, которому исполнилось 80 лет. Мероприятие посетили тысячи человек.