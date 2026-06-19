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Организатором сорванной атаки на Белый дом был нелегал из Мексики - РИА Новости, 19.06.2026
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07:02 19.06.2026 (обновлено: 07:04 19.06.2026)
Организатором сорванной атаки на Белый дом был нелегал из Мексики

Организатором сорванной атаки на турнир UFC в Белом доме был нелегал из Мексики

© AP Photo / Susan WalshБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нелегальный мигрант из Мексики Абрахам Эрмосильо Альварес был организатором несостоявшегося нападения беспилотников на турнир UFC в Белом доме.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Организатором несостоявшегося нападения беспилотников на турнир UFC в Белом доме был нелегальный мигрант из Мексики, утверждает министерство внутренней безопасности США.
"Предполагаемый организатор несостоявшегося теракта против UFC Freedom 250, нелегальный мигрант Абрахам Эрмосильо Альварес из Мексики планировал, организовывал и координировал готовившееся нападение. Он был арестован ФБР 14 июня, и ICE направила запрос на его задержание", - написало министерство в соцсети X.
Министерство утверждает, что Альварес не покинул страну после истечения срока действия туристической визы B2 в 2001 году. При администрации президента Барака Обамы ему была предоставлена отсрочка депортации по программе DACA, предназначенной для мигрантов, прибывших в США в детском возрасте.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США во вторник сообщило о раскрытии заговора. Злоумышленники планировали при помощи начиненных взрывчаткой дронов сорвать бой и спровоцировать эвакуацию, чтобы направить людей под огонь снайперов. ФБР установило 23 причастных к этому, пятеро задержаны. Во вторник минюст объявил, что пятерым подозреваемым грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф в 250 тысяч долларов.
Турнир UFC проводился на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны 14 июня, в день рождения президента США Дональда Трампа, которому исполнилось 80 лет. Мероприятие посетили тысячи человек.
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