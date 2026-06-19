Организатором сорванной атаки на Белый дом был нелегал из Мексики

Федеральное бюро расследований (ФБР) США во вторник сообщило о раскрытии заговора. Злоумышленники планировали при помощи начиненных взрывчаткой дронов сорвать бой и спровоцировать эвакуацию, чтобы направить людей под огонь снайперов. ФБР установило 23 причастных к этому, пятеро задержаны. Во вторник минюст объявил, что пятерым подозреваемым грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф в 250 тысяч долларов.