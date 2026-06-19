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Врач предостерег от приема антибиотиков без назначения - РИА Новости, 19.06.2026
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14:57 19.06.2026
Врач предостерег от приема антибиотиков без назначения

Врач Козырев: прием антибиотиков без назначения может нанести вред здоровью

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прием антибиотиков без серьезных оснований может негативно сказаться на здоровье.
  • Антибиотики неэффективны при вирусной инфекции и могут вызвать резистентность бактерий.
  • Неконтролируемый прием обезболивающих и взаимодействие лекарств между собой могут привести к проблемам со здоровьем.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Прием антибиотиков без серьезных оснований может негативно сказаться на здоровье, заявил ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Сергей Козырев.
"Привычка собрать лекарства на все случаи жизни встречается нередко, однако человеку без медицинского образования сложно разобраться, когда какой препарат необходимо применить. Следствием этого может стать необоснованный прием лекарств, к применению которых нет показаний, что может принести вред организму. Яркий пример - прием антибиотиков на любое повышение температуры, боль в животе или диарею", - сказал Козырев NEWS.ru.
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По словам эксперта, антибиотики не помогут при вирусной инфекции, но могут вызвать резистентность бактерий, что сделает их неэффективными в будущем. Также он предупредил, что неконтролируемый прием обезболивающих может вызвать эрозии и язвы желудка, повышение давления, проблемы с почками и отеки.
"Другой проблемой могут стать неблагоприятные взаимодействия между лекарственными препаратами, риск повреждения печени и почек. Также вред может нанести лечение народными методами, которое в лучшем случае окажется неэффективным, а при неблагоприятном сценарии нанесет вред здоровью", - заключил Козырев.
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