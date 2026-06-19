Врач предостерег от приема антибиотиков без назначения

По словам эксперта, антибиотики не помогут при вирусной инфекции, но могут вызвать резистентность бактерий, что сделает их неэффективными в будущем. Также он предупредил, что неконтролируемый прием обезболивающих может вызвать эрозии и язвы желудка, повышение давления, проблемы с почками и отеки.