Рейтинг@Mail.ru
Анохин обсудил сохранение исторических объектов с замминистра культуры - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:15 19.06.2026
Анохин обсудил сохранение исторических объектов с замминистра культуры

Анохин и Осинцев обсудили ключевые проекты в сфере культуры в Смоленской области

© Фото : Василий Анохин/TelegramГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с заместителем министра культуры России Владимиром Осинцевым, они обсудили вопросы сохранения исторических объектов в регионе и выполнения ключевых проектов в сфере культуры.
"При поддержке федерального центра в Смоленской области реализуем ряд проектов по восстановлению значимых исторических объектов", – написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
В качестве основного проекта Анохин назвал реставрацию Смоленской крепостной стены. Так, на отдельных участках завершены реставрационные мероприятия. В настоящее время работы продолжаются на башне Волкова, одновременно готовится документация для следующих этапов. Параллельно ведется благоустройство прилегающих территорий.
Глава региона отметил, что в центре внимания остается реставрация костела Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Смоленске. Сегодня выполнен основной объем противоаварийных работ: укреплены фасады и башни, заменены аварийные участки кровли, выполнена гидроизоляция. Ведется подготовка к следующему этапу. В дальнейшем здесь будет создано выставочное пространство.
Также речь зашла о Свято-Успенском кафедральном соборе.
"Обсудили реализацию проекта сохранения Соборного холма – восстановление ограды и подпорной стены. Все работы будут выполнены с обязательным соблюдением требований по охране объектов культурного и археологического наследия", – сказал Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Анохин наградил сотрудников сферы здравоохранения в преддверии Дня медиков
Вчера, 12:07
 
Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий АнохинСмоленск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала