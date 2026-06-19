Анохин обсудил сохранение исторических объектов с замминистра культуры

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с заместителем министра культуры России Владимиром Осинцевым, они обсудили вопросы сохранения исторических объектов в регионе и выполнения ключевых проектов в сфере культуры.

"При поддержке федерального центра в Смоленской области реализуем ряд проектов по восстановлению значимых исторических объектов", – написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".

В качестве основного проекта Анохин назвал реставрацию Смоленской крепостной стены. Так, на отдельных участках завершены реставрационные мероприятия. В настоящее время работы продолжаются на башне Волкова, одновременно готовится документация для следующих этапов. Параллельно ведется благоустройство прилегающих территорий.

Глава региона отметил, что в центре внимания остается реставрация костела Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Смоленске. Сегодня выполнен основной объем противоаварийных работ: укреплены фасады и башни, заменены аварийные участки кровли, выполнена гидроизоляция. Ведется подготовка к следующему этапу. В дальнейшем здесь будет создано выставочное пространство.

Также речь зашла о Свято-Успенском кафедральном соборе.