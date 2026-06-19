Анохин наградил сотрудников сферы здравоохранения в преддверии Дня медиков

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин наградил сотрудников сферы здравоохранения в преддверии Дня медицинского работника.

"Люди благородной, важной и ответственной профессии – медицинские работники – ежедневно заботятся о самом главном – жизни и здоровье наших жителей. В Смоленской области работает более 4 тысяч врачей и свыше 7,5 тысячи медицинских работников среднего звена. В преддверии Дня медицинского работника вручил областные и ведомственные награды сотрудникам учреждений здравоохранения региона", - написал Анохин на платформе "Макс".

За последние годы в регионе провели серьезную модернизацию отрасли: приобрели современное высокотехнологичное оборудование, расширили диагностические возможности городских и сельских больниц, выстроили службу экстренной помощи. На межрайонном уровне созданы первичные сосудистые и травматологические центры, где применяются передовые технологии лечения сложных заболеваний.

"Только в 2025 году приобрели более 2 тысяч единиц оборудования и 60 санитарных автомобилей. В этом году в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в медучреждения поступило еще более 70 единиц оборудования. На пяти объектах сейчас идет капитальный ремонт, завершается строительство новых корпусов областной детской клинической больницы и областной клинической психиатрической больницы. Делаем все необходимое, чтобы медицинские работники чувствовали и видели нашу заботу", - подчеркнул глава региона.

Он добавил, что для медработников действует комплекс мер поддержки. По поручению президента реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", с этого года ввели новую региональную выплату – 1 миллион рублей врачам, пришедшим в районные и центральные районные больницы на срок не менее пяти лет.