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Анохин наградил сотрудников сферы здравоохранения в преддверии Дня медиков - РИА Новости, 19.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
12:07 19.06.2026
Анохин наградил сотрудников сферы здравоохранения в преддверии Дня медиков

Василий Анохин наградил медиков в преддверии профессионального праздника

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин наградил сотрудников сферы здравоохранения в преддверии Дня медицинского работника.
"Люди благородной, важной и ответственной профессии – медицинские работники – ежедневно заботятся о самом главном – жизни и здоровье наших жителей. В Смоленской области работает более 4 тысяч врачей и свыше 7,5 тысячи медицинских работников среднего звена. В преддверии Дня медицинского работника вручил областные и ведомственные награды сотрудникам учреждений здравоохранения региона", - написал Анохин на платформе "Макс".
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За последние годы в регионе провели серьезную модернизацию отрасли: приобрели современное высокотехнологичное оборудование, расширили диагностические возможности городских и сельских больниц, выстроили службу экстренной помощи. На межрайонном уровне созданы первичные сосудистые и травматологические центры, где применяются передовые технологии лечения сложных заболеваний.
"Только в 2025 году приобрели более 2 тысяч единиц оборудования и 60 санитарных автомобилей. В этом году в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в медучреждения поступило еще более 70 единиц оборудования. На пяти объектах сейчас идет капитальный ремонт, завершается строительство новых корпусов областной детской клинической больницы и областной клинической психиатрической больницы. Делаем все необходимое, чтобы медицинские работники чувствовали и видели нашу заботу", - подчеркнул глава региона.
Он добавил, что для медработников действует комплекс мер поддержки. По поручению президента реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", с этого года ввели новую региональную выплату – 1 миллион рублей врачам, пришедшим в районные и центральные районные больницы на срок не менее пяти лет.
Медикам, работающим на селе, установлена ежемесячная компенсация на оплату коммунальных услуг – 1200 рублей. Также действует выплата за наем жилья до 10 тысяч рублей в месяц. В 2025 году предоставлено 14 служебных квартир, в этом году в новое жилье переедут еще 22 врача.
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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