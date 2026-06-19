Амулет из алтайского кедра спас бойца СВО от гибели

"Народный фронт узнал о бойце с позывным Трофим во время доставки гуманитарного груза за ленточку: в октябре 2024 года он заключил контракт, а в ноябре получил ранение. От гибели его спас подаренный отцом сослуживца амулет "Знак солнца", который принял на себя осколок вражеского снаряда, и теперь боец всегда носит его с собой", - говорится в сообщении.