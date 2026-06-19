Амулет из алтайского кедра спас бойца СВО от гибели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боец СВО с позывным Трофим получил ранение в ноябре 2024 года, но остался жив благодаря амулету «Знак солнца», который принял на себя осколок вражеского снаряда.
- Амулет был подарен Трофиму отцом сослуживца.
- Представители Народного фронта Республики Алтай передали бойцам на донецком направлении обереги, вырезанные из алтайского кедра.
БАРНАУЛ, 19 июн – РИА Новости. Амулет из алтайского кедра "Знак солнца" спас бойца СВО от смерти, приняв на себя осколок вражеского снаряда, сообщило региональное отделение Народного фронта.
"Народный фронт узнал о бойце с позывным Трофим во время доставки гуманитарного груза за ленточку: в октябре 2024 года он заключил контракт, а в ноябре получил ранение. От гибели его спас подаренный отцом сослуживца амулет "Знак солнца", который принял на себя осколок вражеского снаряда, и теперь боец всегда носит его с собой", - говорится в сообщении.
В реготделении Народного фронта отметили, что теперь такие амулеты получили многие бойцы на донецком направлении.
"Во время гуманитарной миссии представители Народного фронта Республики Алтай передали бойцам обереги от умельцев мастерской "Кезер". Каждый оберег — это символ солнца и цветок жизни, вырезанный из священного алтайского кедра", - уточняется в сообщении.
Внутри амулета — керамическое сердце, "впитавшее тепло родной земли", и по древнегреческому рецепту фигурки покрыты воском и скипидаром, добавили в Народном фронте.
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