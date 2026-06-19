Компании из США ждут возможности вернуться в Россию, заявил глава AmCham

"И мы знаем, что у нынешней администрации есть желание улучшить экономический диалог между Россией и Америкой, у трамповской администрации. Мы уже видим сегодня, что у нас два диалога: и культурный диалог, и коммерческий диалог. Надо общаться. Это самое главное. При Байдене вообще не было общения", - добавил он.