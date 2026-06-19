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Компании из США ждут возможности вернуться в Россию, заявил глава AmCham - РИА Новости, 19.06.2026
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10:50 19.06.2026
Компании из США ждут возможности вернуться в Россию, заявил глава AmCham

Глава AmCham Эйджи: компании из США ждут возможности возобновить работу в России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоберт Эйджи
Роберт Эйджи - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Роберт Эйджи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил, что американские компании ждут возможности возобновить свою деятельность в России.
  • Эйджи отметил потенциал России, который поможет американским компаниям преодолеть современные вызовы, и подчеркнул интерес американских IT- и авиационных компаний к возобновлению работы в стране.
  • Роберт Эйджи выразил мнение, что при нынешней американской администрации Дональда Трампа работать проще, чем при предыдущей администрации Джо Байдена, и отметил желание улучшить экономический диалог между Россией и Америкой.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Американские компании ждут возможности возобновить свою деятельность в России, заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в стране Роберт Эйджи.
Эйджи отметил огромный потенциал, который есть у России и который, по его мнению, поможет "нашим компаниям преодолеть многие современные вызовы".
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"Россия - один из самых больших производителей удобрений. Эти и другие продукты можно запросто экспортировать в Америку. Кроме того, многие американские IT-компании следят за ситуацией, авиационные компании следят за ситуацией. Это те самые компании, которые здесь работали и им пришлось уйти... Поэтому сейчас они ждут возможности возобновить свою работу здесь", - заявил глава AmCham газете "Ведомости".
Кроме того, Эйджи подчеркнул, что при прошлой американской администрации Джо Байдена работать было "намного сложнее", чем при нынешнем президенте США Дональде Трампе.
"И мы знаем, что у нынешней администрации есть желание улучшить экономический диалог между Россией и Америкой, у трамповской администрации. Мы уже видим сегодня, что у нас два диалога: и культурный диалог, и коммерческий диалог. Надо общаться. Это самое главное. При Байдене вообще не было общения", - добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что РФ будет приветствовать возвращение ушедших с российского рынка компаний, если они "не нахамили и не наследили" в стране. Однако, как подчеркивал президент, в вопросе возврата иностранных компаний Москва будет исходить из интересов отечественного бизнеса.
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