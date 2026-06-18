Округ Калужской области получил звание "Территория партизанской славы"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Калужской области присвоили почетное звание "Территория партизанской славы" Ульяновскому муниципальному округу, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Глава муниципалитета Александр Анисимов рассказал, что основой партизанского отряда на ульяновской земле стал истребительный батальон. В первые дни войны он боролся с диверсантами и охранял стратегические объекты. К 1 октября 1941 года в районе сформировали четыре отряда: Ульяновский, Дудоровский, Ягодненский и Вязовенский. Для них определили места дислокации, утвердили командный состав и создали шесть подпольных партийных организаций. Ульяновский партизанский отряд возглавлял Андриан Андрианов, до войны – уполномоченный наркомата заготовок. Дудоровским командовал директор стекольного завода Петр Величутин. Ягодненским – оперуполномоченный райотдела милиции Михаил Черных. Вязовенским – председатель сельсовета Семен Чибирев.
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После разгрома немецких войск под Москвой партизанские отряды объединились. Командиром выбрали Илью Игнатова. Объединенный отряд, получивший название "Смерть немецким оккупантам", насчитывал 255 человек. 23 декабря 1941 года партизаны заняли село Ульяново и восстановили Советскую власть до прихода частей Красной Армии.
Спикер областного парламента Геннадий Новосельцев поблагодарил жителей округа за память о подвиге предков и поздравил с присвоением муниципалитету высокого звания.
Ранее почетные звания "Территория партизанской славы" были присвоены Людиновскому и Хвастовичскому муниципальным округам.