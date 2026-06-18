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На Сахалине задержали девушку, завербованную мошенниками - РИА Новости, 18.06.2026
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03:27 18.06.2026
На Сахалине задержали девушку, завербованную мошенниками

На Сахалине задержали девушку, помогавшую телефонным мошенникам похитить деньги

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту Южно-Сахалинска полиция задержала 18-летнюю жительницу Смоленска, которая помогала телефонным мошенникам.
  • Девушка похитила драгоценности и деньги на сумму более 1,5 миллиона рублей у пенсионеров по указанию куратора.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере, подозреваемая заключена под стражу.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн – РИА Новости. Полиция задержала в аэропорту Южно-Сахалинска 18-летнюю жительницу Смоленска, которая помогла телефонным мошенникам похитить у пенсионеров драгоценности и деньги на сумму более 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.
"Следователи возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). На время расследования дела подозреваемая заключена под стражу", - говорится в сообщении.
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Девушка попалась на уловки аферистов, которые представившись сотрудниками поликлиники, выманили у нее персональные данные, а затем стали угрожать уголовной ответственностью. Как отмечает пресс-служба, в качестве выхода из ситуации смолянке предложили "сотрудничество с органами безопасности". Выполнив ряд "заданий" в нескольких регионах России, подозреваемая прилетела на Сахалин.
По указанию куратора смолянка купила в Южно-Сахалинске болгарку, лом, молоток и перчатки, а затем вскрыла сейфы в квартире пенсионеров и похитила деньги, ювелирные украшения и золотые монеты на сумму более 1,5 миллиона рублей. В тот же день она купила билет до Москвы и отправилась в аэропорт Южно-Сахалинска, где ее задержали сотрудники полиции. Всю операцию кураторы контролировали по видеосвязи.
Попасть в квартиру девушка сумела после мошеннической схемы, реализованной аферистами с внучкой пенсионеров, которая оставила ключи в почтовом ящике, а стариков увела в кино.
При задержании полицейские обнаружили у девушки похищенное имущество, часть денег она положила себе на банковскую карту. После проведения необходимых следственных действий изъятое будет возвращено пенсионерам, отмечает пресс-служба.
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