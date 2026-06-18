На Украине мужчина выстрелил из автомата по зданию военкомата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Летичев Хмельницкой области произошел инцидент со стрельбой в направлении здания военкомата.
- Стрелявшим оказался 31-летний местный житель, который был задержан полицией.
- Следователи открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Житель поселка в Хмельницкой области стрелял из автомата по зданию военкомата, он задержан, сообщила в четверг местная полиция.
"Вчера, около 21.00 в полицию поступило сообщение о стрельбе в поселке Летичев… Правоохранители установили, что неизвестный мужчина пришел в местный ТЦК и СП (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред), достал из рюкзака автоматическое оружие и произвел несколько выстрелов в направлении учреждения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в соцсети Facebook*.
По информации полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Полицейские задержали мужчину, им оказался 31-летний местный житель. В сообщении говорится, что правоохранители изъяли у мужчины автомат. Как сообщает полиция, по данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного или холодного оружия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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