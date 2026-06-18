На Украине мужчина выстрелил из автомата по зданию военкомата

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Житель поселка в Хмельницкой области стрелял из автомата по зданию военкомата, он задержан, сообщила в четверг местная полиция.

По информации полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Полицейские задержали мужчину, им оказался 31-летний местный житель. В сообщении говорится, что правоохранители изъяли у мужчины автомат. Как сообщает полиция, по данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного или холодного оружия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.