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На Украине мужчина выстрелил из автомата по зданию военкомата - РИА Новости, 18.06.2026
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18:29 18.06.2026 (обновлено: 18:44 18.06.2026)
На Украине мужчина выстрелил из автомата по зданию военкомата

Житель Хмельницкой области выстрелил из автомата по зданию военкомата

© Фото : полиция Хмельницкой областиМужчина, открывший огонь по зданию военкомата в Хмельницкой области
Мужчина, открывший огонь по зданию военкомата в Хмельницкой области - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : полиция Хмельницкой области
Мужчина, открывший огонь по зданию военкомата в Хмельницкой области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Летичев Хмельницкой области произошел инцидент со стрельбой в направлении здания военкомата.
  • Стрелявшим оказался 31-летний местный житель, который был задержан полицией.
  • Следователи открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Житель поселка в Хмельницкой области стрелял из автомата по зданию военкомата, он задержан, сообщила в четверг местная полиция.
"Вчера, около 21.00 в полицию поступило сообщение о стрельбе в поселке Летичев… Правоохранители установили, что неизвестный мужчина пришел в местный ТЦК и СП (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред), достал из рюкзака автоматическое оружие и произвел несколько выстрелов в направлении учреждения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в соцсети Facebook*.
По информации полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Полицейские задержали мужчину, им оказался 31-летний местный житель. В сообщении говорится, что правоохранители изъяли у мужчины автомат. Как сообщает полиция, по данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного или холодного оружия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

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