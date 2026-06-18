Володин объяснил, зачем Зеленский поджег Киево-Печерскую лавру

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский поджег Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7, чтобы отвести внимание от своих чудовищных преступлений и обвинить Россию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.