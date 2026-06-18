Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский поджег Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7.
- По заявлению Минобороны России, лавра была поражена ракетой американского ЗРК Patriot ВСУ.
- Володин подчеркнул, что киевский режим выбрал терроризм основным способом ведения войны, и обратил внимание на особую жестокость по отношению к попавшим в плен и атаки по образовательным учреждениям, автобусам с мирными жителями.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский поджег Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7, чтобы отвести внимание от своих чудовищных преступлений и обвинить Россию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на крыше собора. Позже в Минобороны России заявили, что лавра была поражена ракетой американского ЗРК Patriot ВСУ, причиной мог стать истекший срок годности боеприпаса.
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По словам председателя Госдумы, с каждым днем становится все более очевидным, что киевский режим, терпя поражение на линии фронта и отступая, выбрал терроризм основным способом ведения войны.
"Это было и ранее. Еще в те годы, когда укронацисты истребляли жителей Новороссии. Не щадили ни стариков, ни детей. Тому свидетельствуют массовые захоронения, найденные нашими солдатами, которые освобождали территории ДНР и ЛНР", — написал политик.
Володин также обратил внимание на особую жестокость по отношению к попавшим в плен и атаки по образовательным учреждениям, автобусам с мирными жителями.
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