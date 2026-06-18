Вэнс считает, что Запад утратил христианские основы своей культуры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что после окончания Второй мировой войны и особенно после распада Советского Союза западные страны утратили христианские основы своей культуры и цивилизации.
- Во вторник в продажу поступила вторая книга Вэнса "Причастие: поиск пути обратно к вере".
- По мнению Вэнса, в духовной жизни Запада христианство заменил секулярный либерализм, который сохранил идею прав человека, но "отбросил религиозную основу, придававшую им смысл".
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что после окончания Второй мировой войны и особенно после распада Советского Союза западные страны утратили христианские основы своей культуры и цивилизации, следует из его новой книги, с которой ознакомилось РИА Новости.
Во вторник в продажу поступила вторая книга Вэнса "Причастие: поиск пути обратно к вере", в которой вице-президент рассказывает о своем обращении в католицизм и делится своими мыслями о роли религии в жизни общества.
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"За последовавшие десятилетия, и особенно в годы после распада Советского Союза, мы утратили нечто священное. Вера отступила из общественной жизни как в Северной Америке, так и в Европе. И по мере того как это наследие слабело, Запад не просто стал более "нейтральным", он забыл, за что боролся", - пишет Вэнс, рассуждая о своем визите на Мюнхенскую конференцию в 2024 году.
По его мнению, в духовной жизни Запада христианство заменил секулярный либерализм, который сохранил идею прав человека, но "отбросил религиозную основу, придававшую им смысл".
"Эти мужчины и женщины (на конференции в Мюнхене - ред.) убрали Бога из своих послевоенных клятв и союзов и недоумевали, почему вместе с ним оказалось утрачено и многое другое", - заявил Вэнс.