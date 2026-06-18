Вэнс считает, что Запад утратил христианские основы своей культуры

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что после окончания Второй мировой войны и особенно после распада Советского Союза западные страны утратили христианские основы своей культуры и цивилизации.

Во вторник в продажу поступила вторая книга Вэнса "Причастие: поиск пути обратно к вере".

По мнению Вэнса, в духовной жизни Запада христианство заменил секулярный либерализм, который сохранил идею прав человека, но "отбросил религиозную основу, придававшую им смысл".

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что после окончания Второй мировой войны и особенно после распада Советского Союза западные страны утратили христианские основы своей культуры и цивилизации, следует из его новой книги, с которой ознакомилось РИА Новости.

Во вторник в продажу поступила вторая книга Вэнса "Причастие: поиск пути обратно к вере", в которой вице-президент рассказывает о своем обращении в католицизм и делится своими мыслями о роли религии в жизни общества.

"За последовавшие десятилетия, и особенно в годы после распада Советского Союза, мы утратили нечто священное. Вера отступила из общественной жизни как в Северной Америке , так и в Европе . И по мере того как это наследие слабело, Запад не просто стал более "нейтральным", он забыл, за что боролся", - пишет Вэнс, рассуждая о своем визите на Мюнхенскую конференцию в 2024 году.

По его мнению, в духовной жизни Запада христианство заменил секулярный либерализм, который сохранил идею прав человека, но "отбросил религиозную основу, придававшую им смысл".