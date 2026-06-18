"Вы победите?" На Западе забили тревогу из-за агрессии в отношении России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что западные политики не могут объяснить, о какой войне с Россией они говорят.
- Миршаймер считает, что западные политические элиты не могут сформулировать, в чем состоит угроза со стороны России.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Западные политики не могут объяснить, о какой войне с Россией они говорят и чем конкретно им угрожает Россия, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Любая возможная мировая война между Россией и США или между Россией и НАТО должна быть ограниченной. Она не может выглядеть как Первая или Вторая мировые войны. И я просто не понимаю, о чем говорят европейские лидеры, когда рассуждают о войне с Россией. Как вообще может выглядеть такая война? Из-за чего вы собираетесь воевать? И как вы собираетесь в этой войне победить?" — отметил он.
По оценке Миршаймера, западные политические элиты, постоянно твердя о российской угрозе, даже не могут сформулировать, в чем, собственно, состоит эта угроза.
"Я просто не понимаю, против какой именно угрозы, по их мнению, Запад должен выстраивать свою стратегию", — подчеркнул эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.