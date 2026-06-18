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"Вы победите?" На Западе забили тревогу из-за агрессии в отношении России - РИА Новости, 18.06.2026
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07:30 18.06.2026 (обновлено: 07:39 18.06.2026)
"Вы победите?" На Западе забили тревогу из-за агрессии в отношении России

Профессор Миршаймер: Запад не может объяснить, чем конкретно ему угрожает Россия

© Фото : Air Force Global Strike CommandИспытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Air Force Global Strike Command
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что западные политики не могут объяснить, о какой войне с Россией они говорят.
  • Миршаймер считает, что западные политические элиты не могут сформулировать, в чем состоит угроза со стороны России.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Западные политики не могут объяснить, о какой войне с Россией они говорят и чем конкретно им угрожает Россия, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Любая возможная мировая война между Россией и США или между Россией и НАТО должна быть ограниченной. Она не может выглядеть как Первая или Вторая мировые войны. И я просто не понимаю, о чем говорят европейские лидеры, когда рассуждают о войне с Россией. Как вообще может выглядеть такая война? Из-за чего вы собираетесь воевать? И как вы собираетесь в этой войне победить?" — отметил он.
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По оценке Миршаймера, западные политические элиты, постоянно твердя о российской угрозе, даже не могут сформулировать, в чем, собственно, состоит эта угроза.
"Я просто не понимаю, против какой именно угрозы, по их мнению, Запад должен выстраивать свою стратегию", — подчеркнул эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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