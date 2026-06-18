"Держава станет меньше". На Западе ужаснулись планам в отношении России

"Это тон для очередной попытки захватить мировую власть. Только условия кардинально изменились и даже самый простой человек должен признать, что атака на ядерную державу несет высокий риск и что это предприятие закончится еще более масштабным самоуничтожением", — подчеркнула эксперт.