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"Держава станет меньше". На Западе ужаснулись планам в отношении России - РИА Новости, 18.06.2026
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06:01 18.06.2026 (обновлено: 14:53 18.06.2026)
"Держава станет меньше". На Западе ужаснулись планам в отношении России

Экс-депутат Дагделен: в ЕС мечтают отомстить России за Победу в 1945 году

© AP Photo / U.S. NavyЗапуск американской ракеты Tomahawk
Запуск американской ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Запуск американской ракеты Tomahawk. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен заявила, что в Германии и других странах ЕС есть политики, мечтающие отомстить России за поражение в 1945 году.
  • Дагделен подчеркнула, что подобные идеи могут свидетельствовать о стремлении к мировому господству.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Германии и других странах ЕС есть политики, мечтающие отомстить России за поражение в 1945 году, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", бывший депутат бундестага Севим Дагделен в блоге NachDenkSeiten.
"Глава ВВС Германии Хольгер Нойман пригрозил атаковать Россию. <…> Он предположил перспективу разрушительных немецких авиаударов по ядерной России, в частности, по Кольскому полуострову, Калининграду и Черноморскому региону. <…> В заявлениях <…> Каи Каллас ("Распад России... <…> Это не плохо, если великая держава станет намного меньше") или политика из ХДС Родериха Кизеветтера ("Европа должна работать над капитуляцией России") несложно услышать эхо прошлого. Это не что иное, как мечта о мести за капитуляцию Германии в 1945 году", — отметила она.
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По словам Дагделен, в Европе до сих пор не изжили себя идеи мирового господства.
"Это тон для очередной попытки захватить мировую власть. Только условия кардинально изменились и даже самый простой человек должен признать, что атака на ядерную державу несет высокий риск и что это предприятие закончится еще более масштабным самоуничтожением", — подчеркнула эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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