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"Русские пришли": журналист указал на странность в заявлениях на Западе - РИА Новости, 18.06.2026
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04:29 18.06.2026 (обновлено: 05:15 18.06.2026)
"Русские пришли": журналист указал на странность в заявлениях на Западе

Журналист Боуз: к кризису на Западе привела его бездарная политика, а не Россия

© AP Photo / Bela SzandelszkyФлаги стран, входящих в ЕС и флаг США. Архивное фото
Флаги стран, входящих в ЕС и флаг США. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Флаги стран, входящих в ЕС и флаг США. Архивное фото. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал западные СМИ за заявления о России.
  • Он подчеркнул, что кризис на Западе — результат "политического идиотизма и некомпетентности", а не действий России.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети Х заявления о России на Западе.
"Коррумпированные политические элиты и зависимые от них СМИ десятилетиями твердили, что "русские идут", но русские так и не пришли", — написал он.
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По словам журналиста, Запад сам виноват в кризисе, который сейчас переживает.
"Это последовательный политический идиотизм и некомпетентность разрушили наши города и страны. Не русские", — подчеркнул Боуз.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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В миреЗападЕвросоюзНАТОРоссияМоскваЧей БоузСергей Лавров
 
 
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