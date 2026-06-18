Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал западные СМИ за заявления о России.
- Он подчеркнул, что кризис на Западе — результат "политического идиотизма и некомпетентности", а не действий России.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети Х заявления о России на Западе.
"Коррумпированные политические элиты и зависимые от них СМИ десятилетиями твердили, что "русские идут", но русские так и не пришли", — написал он.
По словам журналиста, Запад сам виноват в кризисе, который сейчас переживает.
"Это последовательный политический идиотизм и некомпетентность разрушили наши города и страны. Не русские", — подчеркнул Боуз.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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