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На ЗАЭС рассказали о состоянии сотрудника, пострадавшего от удара ВСУ - РИА Новости, 18.06.2026
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18:39 18.06.2026 (обновлено: 18:44 18.06.2026)
На ЗАЭС рассказали о состоянии сотрудника, пострадавшего от удара ВСУ

РИА Новости: состояние сотрудника ЗАЭС, пострадавшего от удара ВСУ, стабильное

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состояние сотрудника ЗАЭС, раненного при ударе ВСУ по Энергодару, стабильное
  • Вчера его прооперировал, врачи высказывают осторожный оптимизм.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Состояние сотрудника Запорожской АЭС, раненного в результате удара ВСУ по городу-спутнику станции Энергодару, стабильное, врачи высказывают осторожный оптимизм, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее сообщил, что один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал в среду в результате налета украинских беспилотников на Энергодар.
«
"Состояние стабильное, его вчера прооперировали, врачи высказывают осторожный оптимизм", - сказала Яшина.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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Вчера, 14:52
 
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