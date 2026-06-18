На ЗАЭС рассказали о состоянии сотрудника, пострадавшего от удара ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Состояние сотрудника ЗАЭС, раненного при ударе ВСУ по Энергодару, стабильное
- Вчера его прооперировал, врачи высказывают осторожный оптимизм.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Состояние сотрудника Запорожской АЭС, раненного в результате удара ВСУ по городу-спутнику станции Энергодару, стабильное, врачи высказывают осторожный оптимизм, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее сообщил, что один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал в среду в результате налета украинских беспилотников на Энергодар.
«
"Состояние стабильное, его вчера прооперировали, врачи высказывают осторожный оптимизм", - сказала Яшина.