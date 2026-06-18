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ЗАЭС считает гибель сотрудника станции от удара ВСУ убийством - РИА Новости, 18.06.2026
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17:00 18.06.2026 (обновлено: 17:16 18.06.2026)
ЗАЭС считает гибель сотрудника станции от удара ВСУ убийством

ЗАЭС считает гибель сотрудника станции от удара ВСУ целенаправленным убийством

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал после налета украинских беспилотников на Энергодар.
  • В заявлении пресс-службы станции говорится, что гибель сотрудника — это целенаправленное убийство.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС считает гибель сотрудника от удара ВСУ по городу-спутнику станции Энергодару целенаправленным убийством, говорится в заявлении пресс-службы станции.
Один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал в среду после налета украинских беспилотников на Энергодар, заявил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Атаки на мирный город, где живут атомщики, их семьи, дети и пожилые люди, - это переход всех красных линий. Это целенаправленное убийство сотрудников Запорожской атомной станции, убийство мирных граждан", - говорится в заявлении опубликованном в канале станции на платформе "Макс".
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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Вчера, 14:52
 
Запорожская АЭСЭнергодарАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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