ЗАЭС считает гибель сотрудника станции от удара ВСУ убийством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал после налета украинских беспилотников на Энергодар.
- В заявлении пресс-службы станции говорится, что гибель сотрудника — это целенаправленное убийство.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС считает гибель сотрудника от удара ВСУ по городу-спутнику станции Энергодару целенаправленным убийством, говорится в заявлении пресс-службы станции.
Один работник Запорожской АЭС погиб, еще один пострадал в среду после налета украинских беспилотников на Энергодар, заявил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Атаки на мирный город, где живут атомщики, их семьи, дети и пожилые люди, - это переход всех красных линий. Это целенаправленное убийство сотрудников Запорожской атомной станции, убийство мирных граждан", - говорится в заявлении опубликованном в канале станции на платформе "Макс".