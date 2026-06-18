В Сумах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах шестой раз за сутки прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Взрывы в шестой раз за сутки прозвучали в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в четверг телеканал пять раз сообщал о взрывах в городе.
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"В Сумах слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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