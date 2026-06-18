В нескольких городах на Украине, включая Киев, прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели взрывы.
- О них также сообщается в Полтаве, Сумах и Чернигове.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Киеве и еще трех украинских городах прогремели взрывы, передают местные СМИ.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18