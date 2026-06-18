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Общественный штаб по наблюдению за выборами открыли в Югре - РИА Новости, 18.06.2026
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17:18 18.06.2026 (обновлено: 17:44 18.06.2026)
Общественный штаб по наблюдению за выборами открыли в Югре

В Югре открыли общественный штаб по наблюдению за выборами

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевГолосование
Голосование - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Голосование. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 18 июн – РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе открыт Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами 2026 года, это позволит сделать избирательный процесс более открытым и понятным, а также заранее качественно подготовить общественных наблюдателей к работе на избирательных участках, сообщили РИА Новости в штабе.
"В Югре открыт Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами. Он объединяет подготовку наблюдателей, муниципальных координаторов, преподавателей, бригадиров, а также включает в себя электоральных экспертов, Центр общественного наблюдения и механизм оперативного реагирования. Задача штаба – сделать избирательный процесс открытым, понятным и устойчивым к информационным рискам", - отмечается в сообщении.
В сентябре в округе, помимо выборов в Госдуму, пройдут выборы депутатов Тюменской областной думы, думы Ханты-Мансийского автономного округа и ряда муниципальных дум. Раннее открытие штаба позволяет сформировать единый стандарт общественного наблюдения и выстроить понятную систему работы наблюдателей во всех 22 муниципалитетах округа.
В штабе уже утвердили план работы, 22 муниципальных координаторов, 13 экспертов. На 26 семинарах обучение пройдут около 2,5 тысячи кандидатов в наблюдатели.
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