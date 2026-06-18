Общественный штаб по наблюдению за выборами открыли в Югре

ТЮМЕНЬ, 18 июн – РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе открыт Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами 2026 года, это позволит сделать избирательный процесс более открытым и понятным, а также заранее качественно подготовить общественных наблюдателей к работе на избирательных участках, сообщили РИА Новости в штабе.

"В Югре открыт Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами. Он объединяет подготовку наблюдателей, муниципальных координаторов, преподавателей, бригадиров, а также включает в себя электоральных экспертов, Центр общественного наблюдения и механизм оперативного реагирования. Задача штаба – сделать избирательный процесс открытым, понятным и устойчивым к информационным рискам", - отмечается в сообщении.

В сентябре в округе, помимо выборов в Госдуму, пройдут выборы депутатов Тюменской областной думы, думы Ханты-Мансийского автономного округа и ряда муниципальных дум. Раннее открытие штаба позволяет сформировать единый стандарт общественного наблюдения и выстроить понятную систему работы наблюдателей во всех 22 муниципалитетах округа.