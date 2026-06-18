Выборы губернатора Брянской области назначили на сентябрь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Брянская областная дума назначила досрочные выборы губернатора региона на 20 сентября 2026 года.
- Решение о назначении выборов было принято на внеочередном заседании Брянской областной думы восьмого созыва.
БРЯНСК, 18 июн – РИА Новости. Брянская областная дума назначила выборы губернатора региона на 20 сентября 2026 года, следует из трансляции заседания облдумы.
В четверг состоялось внеочередное заседание брянской областной думы восьмого созыва. Первым вопросом в повестке дня значилось назначение досрочных выборов губернатора Брянской области на 20 сентября 2026 года.
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"За голосовало 48 депутатов. Решение принято", - заявил председатель областной думы Валентин Суббот, подводя итог голосования депутатов по вопросу о назначении выборов на сентябрь.
В мае президент России Владимир Путин принял отставку главы Брянской области Александра Богомаза и назначил врио губернатора региона Егора Ковальчука.
Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября
17 июня, 16:24