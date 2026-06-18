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В Манчестере пройдут судьбоносные для Стармера дополнительные выборы - РИА Новости, 18.06.2026
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08:37 18.06.2026 (обновлено: 16:36 18.06.2026)
В Манчестере пройдут судьбоносные для Стармера дополнительные выборы

В Манчестере пройдут выборы, которые могут привести к отставке Стармера

© REUTERS / Temilade AdelajaМэр Манчестера Энди Бернхэм на избирательном участке во время довыборов в округе Мейкерфилд. 18 июня 2026
Мэр Манчестера Энди Бернхэм на избирательном участке во время довыборов в округе Мейкерфилд. 18 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Temilade Adelaja
Мэр Манчестера Энди Бернхэм на избирательном участке во время довыборов в округе Мейкерфилд. 18 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В округе Мейкерфилд в Манчестере пройдут дополнительные выборы, результаты которых могут привести к отставке британского премьер-министра Кира Стармера.
  • Мэр Манчестера Энди Бернхэм, ключевой соперник Стармера, должен победить на дополнительных выборах, чтобы пройти в палату общин и начать процедуру для смещения премьер-министра.
ЛОНДОН, 18 июн — РИА Новости. В округе Мейкерфилд в Манчестере сегодня пройдут дополнительные выборы, которые могут привести к отставке британского премьер-министра Кира Стармера.
В начале мая, после провала лейбористов на местных выборах, почти 100 партийцев призвали премьера покинуть пост. На этом фоне депутат от Мейкерфилда Джош Саймонс заявил, что уступает мандат ключевому сопернику Стармера, мэру Манчестера Энди Бернхэму.
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Но Бернхэму сперва нужно победить на дополнительных выборах в округе. В таком случае он пройдет в палату общин и сможет бороться за кресло премьера. Сам мэр Манчестера подтвердил, что собирается начать официальную процедуру внутри Лейбористской партии для смещения Стармера.
Июньские опросы сулят Бернхэму победу. По данным компании Opinium, он может получить 46 процентов голосов, а его ближайший конкурент из правой партии Reform UK Роберт Кеньон — 41 процент. Причем голоса у Reform UK оттягивает другая правая партия — Restore Britain. Ее кандидат Ребекка Шепард может набрать семь процентов голосов.
Всего в выборах участвуют 14 кандидатов. Среди них как независимые, так и кандидаты от либерал-демократов, Партии зеленых, консерваторов и шуточной "Официальной партии чудаков, сумасшедших, помешанных".
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