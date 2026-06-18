Росимущество не смогло продать спиртзавод, изъятый за поддержку ВСУ

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Росимущество не смогло продать 72,9% акций тамбовской "Амбер Талвис", которые были изъяты в доход государства за поддержку ВСУ, следует из данных ГИС "Торги".

Согласно данным торговой площадки, пакет акций компании был выставлен на продажу за 3,9 миллиарда рублей. Однако ни одной заявки на участие в аукционе подано не было, поэтому торги не состоялись.