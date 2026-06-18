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В Белоруссии рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ - РИА Новости, 18.06.2026
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22:30 18.06.2026
В Белоруссии рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ

Пострадавший при атаке ВСУ на автобус под Брянском мальчик находится на ИВЛ

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ребенок, пострадавший при атаке ВСУ на автобус в Брянской области, находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.
  • Взрослый пациент, доставленный в военный клинический медицинский центр №432, находится в сознании, его состояние стабильно тяжелое.
  • ВСУ с помощью БПЛА атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, в результате чего погибла женщина, восемь человек получили травмы разной степени тяжести.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Пострадавший при атаке ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области ребенок в тяжелом состоянии находится на аппарате искусственной вентиляции легких, при улучшении состояния он может быть прооперирован в пятницу, сообщили РИА Новости в минздраве Белоруссии.
"Наиболее тяжелый ребенок остается на аппарате искусственной вентиляции легких. В случае улучшения его состояния завтра его могут прооперировать", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что взрослый пациент, который был доставлен сегодня в военный клинический медицинский центр №432 вооруженных сил Белоруссии, находится в сознании, его состояние пока еще стабильно тяжелое.
"Ухудшения нет. Медики рассчитывают, что к завтрашнему дню его состояние станет средней тяжести", - добавили в министерстве здравоохранения Белоруссии.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
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