В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врач Краснояружской ЦРБ пострадала в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в поселке Красная Яруга Белгородской области.
- Атакам дронов подверглись также ряд населенных пунктов в Шебекинском, Грайворонском и Ракитянском округах.
БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Женщина-врач пострадала в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в поселке Красная Яруга Белгородской области, госпитализация не потребовалась, сообщает оперштаб региона.
Уточняется, что помощь оказана, лечение продолжится амбулаторно.
Также, по данным оперштаба, атакам дронов подвергся ряд населенных пунктов в Шебекинском, Грайворонском и Ракитянском округах.
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22 июня 2022, 17:18