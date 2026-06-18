В Сумской области задержали военных ВСУ за фальсификацию документов

ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. В Сумской области под следствие попали несколько военнослужащих штаба одной из украинских бригад, которых подозревают в фальсификации служебных документов о выездах в Курскую область для начисления боевых выплат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.