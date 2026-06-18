Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумской области под следствие попали несколько военнослужащих штаба одной из украинских бригад.
- Их подозревают в фальсификации служебных документов о выездах в Курскую область для начисления боевых выплат при фактическом нахождении в тыловых районах.
- По словам собеседника агентства, командование одной из бригад ВСУ фальсифицировало свои выезды на позиции подразделения в Суджанском районе Курской области, чтобы избежать попадания в «расстрельные списки» участников операций в этом регионе.
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. В Сумской области под следствие попали несколько военнослужащих штаба одной из украинских бригад, которых подозревают в фальсификации служебных документов о выездах в Курскую область для начисления боевых выплат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в Сумской области фигурантами расследования стали начальник штаба — заместитель командира воинской части, начальник группы планирования штаба и штаб-сержант группы планирования, которых подозревают в незаконном начислении боевых выплат при фактическом нахождении в тыловых районах.
"Командование одной из бригад ВСУ фальсифицировало свои выезды на позиции подразделения в Суджанском районе Курской области", - сообщил собеседник агентства.
По данным собеседника агентства, украинские военнослужащие стремились создать документальное подтверждение своего участия в операциях на территории Курской области.
"По имеющейся у нас информации, "офицеры" ВСУ банально не хотели попасть в некие "расстрельные списки" всех участников "курской авантюры". Начисление же боевых выплат является сопутствующим результатом", - добавил он.