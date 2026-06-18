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ВСУ атаковали котельную в Энергодаре - РИА Новости, 18.06.2026
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16:02 18.06.2026
ВСУ атаковали котельную в Энергодаре

ВСУ ударили по котельной в Энергодаре, один человек получил тяжелые ранения

© РИА НовостиПоследствия обстрела Энергодара
Последствия обстрела Энергодара - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости
Последствия обстрела Энергодара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска ударили по котельной в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре.
  • Ранен один человек, повреждены трактор-погрузчик и остекление объекта, также подвергся атаке автомобиль сотрудников коммунального предприятия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Украинские войска ударили по котельной в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, ранен один человек, сообщил глава города Максим Пухов.
«
"В результате атаки на городскую котельную тяжелые ранения получил один человек. Повреждены трактор-погрузчик и остекление объекта. Врачи делают все возможное, чтобы спасти пострадавшего", – написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, также атаке подвергся автомобиль сотрудников коммунального предприятия "Благоустройство и озеленение".
"Благодаря профессиональным и своевременным действиям водителя удалось избежать трагедии", – подчеркнул глава города.
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