Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия расценила атаку ВСУ в Брянской области как акт терроризма - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 18.06.2026 (обновлено: 16:00 18.06.2026)
Белоруссия расценила атаку ВСУ в Брянской области как акт терроризма

Белоруссия расценила атаку ВСУ на автобус в Брянской области как акт терроризма

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоруссия расценивает атаку ВСУ на автобус в Брянской области как акт терроризма против мирного населения.
  • Пострадавших эвакуируют для прохождения лечения в медучреждениях Белоруссии.
  • В результате атаки ВСУ с помощью БПЛА на автобус гомельской детской футбольной команды погибла женщина, еще восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Белоруссия расценивает атаку ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области как акт терроризма против мирного населения, заявил постпред республики при ОБСЕ в Вене Андрей Дапкюнас.
"Делегация Беларуси решительно осуждает атаку на автобус с детьми. Мы расцениваем ее как акт терроризма против мирного населения. Беларусь ожидает безотлагательного и ответственного расследования этой трагедии", - сказал Дапкюнас, слова которого приводит белорусский МИД.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил в четверг, что пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области эвакуируют для прохождения лечения в медучреждениях Белоруссии. Белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что пострадавших перевозят в Минск, прооперированный ночью ребенок из числа пострадавших в Брянской области белорусов транспортируется в Белоруссию на аппаратной поддержке.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Белоруссия хочет добиться международной оценки атаки ВСУ в Брянской области
Вчера, 13:03
 
БелоруссияАлексей КузнецовЕгор КовальчукБрянская областьРоссияВладимир ПутинОБСЕВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала