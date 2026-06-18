Белоруссия расценила атаку ВСУ в Брянской области как акт терроризма

Краткий пересказ от РИА ИИ Белоруссия расценивает атаку ВСУ на автобус в Брянской области как акт терроризма против мирного населения.

Пострадавших эвакуируют для прохождения лечения в медучреждениях Белоруссии.

В результате атаки ВСУ с помощью БПЛА на автобус гомельской детской футбольной команды погибла женщина, еще восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести.

МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Белоруссия расценивает атаку ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области как акт терроризма против мирного населения, заявил постпред республики при ОБСЕ в Вене Андрей Дапкюнас.

"Делегация Беларуси решительно осуждает атаку на автобус с детьми. Мы расцениваем ее как акт терроризма против мирного населения. Беларусь ожидает безотлагательного и ответственного расследования этой трагедии", - сказал Дапкюнас, слова которого приводит белорусский МИД.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил в четверг, что пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области эвакуируют для прохождения лечения в медучреждениях Белоруссии. Белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что пострадавших перевозят в Минск, прооперированный ночью ребенок из числа пострадавших в Брянской области белорусов транспортируется в Белоруссию на аппаратной поддержке.

Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.