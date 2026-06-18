Белоруссия расценила атаку ВСУ в Брянской области как акт терроризма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белоруссия расценивает атаку ВСУ на автобус в Брянской области как акт терроризма против мирного населения.
- Пострадавших эвакуируют для прохождения лечения в медучреждениях Белоруссии.
- В результате атаки ВСУ с помощью БПЛА на автобус гомельской детской футбольной команды погибла женщина, еще восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Белоруссия расценивает атаку ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области как акт терроризма против мирного населения, заявил постпред республики при ОБСЕ в Вене Андрей Дапкюнас.
"Делегация Беларуси решительно осуждает атаку на автобус с детьми. Мы расцениваем ее как акт терроризма против мирного населения. Беларусь ожидает безотлагательного и ответственного расследования этой трагедии", - сказал Дапкюнас, слова которого приводит белорусский МИД.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил в четверг, что пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области эвакуируют для прохождения лечения в медучреждениях Белоруссии. Белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что пострадавших перевозят в Минск, прооперированный ночью ребенок из числа пострадавших в Брянской области белорусов транспортируется в Белоруссию на аппаратной поддержке.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.