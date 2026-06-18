ВСУ атаковали частный дом в Белгородской области, пострадала женщина

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"В Ракитянском округе в селе Русская Березовка дрон ударил по территории частного домовладения. Женщину со слепым осколочным ранением голени доставили в Ракитянскую ЦРБ. Для обследования она направлена в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".