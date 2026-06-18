ВСУ атаковали частный дом в Белгородской области, пострадала женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Русская Березовка Белгородской области дрон ВСУ атаковал территорию частного домовладения.
- в результате атаки пострадали женщина.
- Она получила осколочное ранение голени, ее доставили в больницу.
БЕЛГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Женщина получила осколочное ранение в результате атаки дрона ВСУ на частный дом в селе Русская Березовка Белгородской области, сообщает оперштаб региона.
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"В Ракитянском округе в селе Русская Березовка дрон ударил по территории частного домовладения. Женщину со слепым осколочным ранением голени доставили в Ракитянскую ЦРБ. Для обследования она направлена в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в доме выбиты окна, огнем уничтожена машина. Также в селе Бобрава в результате атак FPV-дронов повреждены микроавтобус, три легковых и грузовой автомобили. В селе Илек-Кошары вследствие детонации дрона повреждена кабина трактора.
Также, по информации ведомства, разрушения зафиксированы в Краснояружском округе, Борисовском округе, Грайворонском округе, Шебекинском округе и Белгородском округе.
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