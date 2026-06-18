В Минске в госпиталь доставили тяжело раненного при атаке ВСУ под Брянском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина, тяжело раненный при атаке украинского БПЛА на белорусский автобус, доставлен в военный госпиталь в Минске.
- Пострадавшие дети еще находятся в пути в медучреждение в Минске.
- Пятерых пострадавших детей (один в тяжелом состоянии) готовы принять в РНПЦ детской хирургии.
МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Тяжело раненный при атаке украинского БПЛА на белорусский автобус мужчина доставлен в военный госпиталь в Минске, заявили РИА Новости в минздраве Белоруссии.
"Взрослый пациент доставлен в главный военный клинический медицинский центр №432 вооруженных сил Республики Беларусь", - сказал представитель минздрава, уточнив, что пострадавшие дети еще находятся в пути в медучреждение в Минске.
Ранее глава минздрава Белоруссии Александр Ходжаев сообщал, что в четверг утром из Брянской области в Белоруссию были эвакуированы 6 пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области, из них две тяжелых, это один ребенок и один взрослый, и четыре человека находятся в состоянии разной степени тяжести, но не тяжелые.
Позже в министерстве информировали, что пострадавшие при атаке БПЛА на автобус в Брянской области белорусы прибыли в республику и направляются к местам госпитализации. Пятерых пострадавших детей (один в тяжелом состоянии) готовы принять в РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента госпитализируют в главный военный медицинский клинический центр № 432 вооруженных сил Белоруссии.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.