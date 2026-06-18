В Минске в госпиталь доставили тяжело раненного при атаке ВСУ под Брянском

МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Тяжело раненный при атаке украинского БПЛА на белорусский автобус мужчина доставлен в военный госпиталь в Минске, заявили РИА Новости в минздраве Белоруссии.

Позже в министерстве информировали, что пострадавшие при атаке БПЛА на автобус в Брянской области белорусы прибыли в республику и направляются к местам госпитализации. Пятерых пострадавших детей (один в тяжелом состоянии) готовы принять в РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента госпитализируют в главный военный медицинский клинический центр № 432 вооруженных сил Белоруссии.