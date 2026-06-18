Житель Курской области погиб при атаке беспилотника под Белгородом

КУРСК, 18 июн - РИА Новости. Житель Курской области погиб, его взрослый сын ранен в результате атаки ВСУ на легковой автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он добавил, что у 34-летнего сына погибшего мужчины минно-взрывная травма, множественные слепые осколочные ранения спины, левого плеча, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также акубаротравма.

"Ему оказали медпомощь, но от госпитализации отказался. Ужасная трагедия, которой нет и не может быть никакого оправдания. По моему поручению министр здравоохранения Курской области на связи с коллегами-белгородцами. Окажем всю необходимую помощь", - добавил губернатор.