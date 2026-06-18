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Житель Курской области погиб при атаке беспилотника под Белгородом - РИА Новости, 18.06.2026
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11:34 18.06.2026
Житель Курской области погиб при атаке беспилотника под Белгородом

Житель Курской области погиб при атаке БПЛА под Белгородом, его сын ранен

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области в результате атаки ВСУ на легковой автомобиль погиб житель Курской области.
  • Взрослый сын погибшего получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения, но отказался от госпитализации.
  • Губернатор Курской области выразил соболезнования родным и близким погибшего и заявил, что окажет всю необходимую помощь.
КУРСК, 18 июн - РИА Новости. Житель Курской области погиб, его взрослый сын ранен в результате атаки ВСУ на легковой автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Трагичные вести из соседней Белгородской области. Сегодня враг атаковал легковой автомобиль в Ракитянском районе. Пострадали два жителя нашего Беловского района — отец и сын. К огромной скорби, 62-летний мужчина погиб на месте. Самые искренние соболезнования родным и близким", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
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Он добавил, что у 34-летнего сына погибшего мужчины минно-взрывная травма, множественные слепые осколочные ранения спины, левого плеча, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также акубаротравма.
"Ему оказали медпомощь, но от госпитализации отказался. Ужасная трагедия, которой нет и не может быть никакого оправдания. По моему поручению министр здравоохранения Курской области на связи с коллегами-белгородцами. Окажем всю необходимую помощь", - добавил губернатор.
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