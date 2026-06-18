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Мобилизованные 112-й бригады ВСУ платят по 20 тысяч гривен за службу в тылу - РИА Новости, 18.06.2026
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Мобилизованные 112-й бригады ВСУ платят по 20 тысяч гривен за службу в тылу

Мобилизованные столичной бригады ВСУ платят по 20 тысяч гривен за службу в тылу

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мобилизованные 112-й бригады теробороны ВСУ должны ежемесячно отдавать около 20 тысяч гривен за нахождение в сравнительно тыловом районе.
  • В случае отказа от «добровольного взноса» военнослужащего могут прикомандировать в состав 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
  • Если военнослужащий согласился приобрести должность в Киевской или Черниговской области, но не смог заплатить, его могут прикомандировать к 32-й бригаде.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Мобилизованные столичной привилегированной 112-й бригады теробороны ВСУ должны отдавать по 20 тысяч гривен за нахождение в сравнительно тыловом районе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По информации источника, на данный момент части 112-й отдельной бригады теробороны ВСУ оборудуют фортификационные сооружения в Черниговской области.
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"За нахождение в сравнительно тыловом районе мобилизованные солдаты столичной привилегированной 112-й бригады должны ежемесячно отдавать около 20 тысяч гривен. В случае отказа от "добровольного взноса" военнослужащего прикомандировывают в состав 32-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, несущей колоссальные потери на оккупированных националистами территориях ДНР", – сообщил источник.
Он также отметил, что в случае отказа платить деньги мобилизованные в 112-й бригады ВСУ могут быть распределены в Харьковскую и Сумскую область также для оборудования позиций.
"В случае же если военнослужащий согласился приобрести должность в Киевской или Черниговской области, а потом не смог заплатить, его в течение 2-3 дней прикомандировывают к 32-й бригаде для "обнуления" (ликвидации - ред.)", – добавил собеседник агентства.
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