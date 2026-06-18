Мобилизованные 112-й бригады ВСУ платят по 20 тысяч гривен за службу в тылу

Краткий пересказ от РИА ИИ Мобилизованные 112-й бригады теробороны ВСУ должны ежемесячно отдавать около 20 тысяч гривен за нахождение в сравнительно тыловом районе.

В случае отказа от «добровольного взноса» военнослужащего могут прикомандировать в состав 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Если военнослужащий согласился приобрести должность в Киевской или Черниговской области, но не смог заплатить, его могут прикомандировать к 32-й бригаде.

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Мобилизованные столичной привилегированной 112-й бригады теробороны ВСУ должны отдавать по 20 тысяч гривен за нахождение в сравнительно тыловом районе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации источника, на данный момент части 112-й отдельной бригады теробороны ВСУ оборудуют фортификационные сооружения в Черниговской области

"За нахождение в сравнительно тыловом районе мобилизованные солдаты столичной привилегированной 112-й бригады должны ежемесячно отдавать около 20 тысяч гривен. В случае отказа от "добровольного взноса" военнослужащего прикомандировывают в состав 32-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, несущей колоссальные потери на оккупированных националистами территориях ДНР", – сообщил источник.

Он также отметил, что в случае отказа платить деньги мобилизованные в 112-й бригады ВСУ могут быть распределены в Харьковскую и Сумскую область также для оборудования позиций.