Дым от пожара в заповеднике на Кинбурнской косе, возникшего из-за обстрела ВСУ. Архивное фото

Дым от пожара в заповеднике на Кинбурнской косе, возникшего из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости Дым от пожара в заповеднике на Кинбурнской косе, возникшего из-за обстрела ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские войска сровняли с землей уникальные поля диких орхидей в заповедном месте на Кинбурнской косе, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

По словам жителя села Покровка, ВСУ почти полностью уничтожили его село и заповедный лес поблизости.

Международные экологические организации не отреагировали на ситуацию, считает сенатор.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска из мести сровняли с землей уникальные поля диких орхидей в заповедном месте на Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Ранее житель села Покровка в Херсонской области рассказал, что ВСУ почти полностью уничтожили его село и заповедный лес поблизости, видео с его рассказом РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник . В частности, по словам местного жителя, лес вокруг села был почти полностью сожжен с помощью "зажигалок", которые сбрасывают дроны ВСУ.

"Недалеко от села Покровка находилось одно из самых больших в Европе мест произрастания диких орхидей. Уникальный рекреационный объект буквально "сровняли с землей" просто из мести. То, что создавалось природой и существовало веками, в итоге безвозвратно утрачено", - сказал Костюкевич.

По его словам, если бы международные экологические организации занимали непредвзятую позицию, то отреагировали бы на произвол ВСУ, который те "творят на налоги европейцев и американцев".