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ВСУ сровняли с землей уникальные поля диких орхидей на Кинбурнской косе - РИА Новости, 18.06.2026
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ВСУ сровняли с землей уникальные поля диких орхидей на Кинбурнской косе

Кастюкевич: ВСУ из мести сровняли с землей поля орхидей в Херсонской области

© РИА НовостиДым от пожара в заповеднике на Кинбурнской косе, возникшего из-за обстрела ВСУ
Дым от пожара в заповеднике на Кинбурнской косе, возникшего из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости
Дым от пожара в заповеднике на Кинбурнской косе, возникшего из-за обстрела ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска сровняли с землей уникальные поля диких орхидей в заповедном месте на Кинбурнской косе, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
  • По словам жителя села Покровка, ВСУ почти полностью уничтожили его село и заповедный лес поблизости.
  • Международные экологические организации не отреагировали на ситуацию, считает сенатор.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска из мести сровняли с землей уникальные поля диких орхидей в заповедном месте на Кинбурнской косе, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Ранее житель села Покровка в Херсонской области рассказал, что ВСУ почти полностью уничтожили его село и заповедный лес поблизости, видео с его рассказом РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В частности, по словам местного жителя, лес вокруг села был почти полностью сожжен с помощью "зажигалок", которые сбрасывают дроны ВСУ.
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"Недалеко от села Покровка находилось одно из самых больших в Европе мест произрастания диких орхидей. Уникальный рекреационный объект буквально "сровняли с землей" просто из мести. То, что создавалось природой и существовало веками, в итоге безвозвратно утрачено", - сказал Костюкевич.
По его словам, если бы международные экологические организации занимали непредвзятую позицию, то отреагировали бы на произвол ВСУ, который те "творят на налоги европейцев и американцев".
"Но вместо реакции и осуждения они предпочтут отвернуться, и, как всегда, смотреть в другую сторону", - считает сенатор.
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