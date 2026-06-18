Источник сообщил о колоссальных потерях ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ из-за огромных потерь перекинули группы элитного 73-го морского центра ССО в Сумскую область.

Штурмовые отряды ВС России потеснили противника, отбросив его на 700 метров.

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ВСУ из-за огромных потерь перекинули дополнительные формирования в Сумскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, штурмовые отряды ВС России потеснили противника на 19 участках, отбросив его на 700 метров.

"На фоне колоссальных потерь <...> командование <...> перебросило <...> группы элитного 73-го морского центра ССО ", — сказал он.

По его словам, летом 2025 года военные этого подразделения уже участвовали в боях в регионе, но тогда их вывели для восстановления боеспособности после разгрома.

Как подчеркивал президент Владимир Путин , российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.