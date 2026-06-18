Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ из-за огромных потерь перекинули группы элитного 73-го морского центра ССО в Сумскую область.
- Штурмовые отряды ВС России потеснили противника, отбросив его на 700 метров.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ВСУ из-за огромных потерь перекинули дополнительные формирования в Сумскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, штурмовые отряды ВС России потеснили противника на 19 участках, отбросив его на 700 метров.
"На фоне колоссальных потерь <...> командование <...> перебросило <...> группы элитного 73-го морского центра ССО", — сказал он.
По его словам, летом 2025 года военные этого подразделения уже участвовали в боях в регионе, но тогда их вывели для восстановления боеспособности после разгрома.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
Там действует группировка "Север". За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности более 230 боевиков, ББМ и 14 автомобилей.
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