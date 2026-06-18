ВСУ превратили Орехов в укрепрайон

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Украинские боевики превратили город Орехов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области в укрепрайон, а оставшихся жителей используют как рабочую силу для возведения фортификаций и обеспечения войск, сообщил РИА Новости заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.