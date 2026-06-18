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ВСУ превратили Орехов в укрепрайон - РИА Новости, 18.06.2026
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06:07 18.06.2026
ВСУ превратили Орехов в укрепрайон

Мурачев: ВСУ превратили Орехов в укрепрайон, жителей используют как рабочую силу

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские боевики превратили город Орехов в укрепрайон.
  • Оставшиеся в Орехове жители используются ВСУ как рабочая сила для возведения фортификаций и обеспечения войск.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Украинские боевики превратили город Орехов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области в укрепрайон, а оставшихся жителей используют как рабочую силу для возведения фортификаций и обеспечения войск, сообщил РИА Новости заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.
"Противник превратил город Орехов и населенные пункты в округе в укрепрайон. Там осталась одна треть населения, и та используется ВСУ в качестве ресурса для возведения позиций и обеспечения", – сказал собеседник агентства.
Орехов – город в Запорожской области, расположенный на линии боевого соприкосновения. Он находится на западе региона, в 50 километрах от Запорожья. Его удержание дает ВСУ возможность контролировать подступы к областному центру.
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