ВСУ превратили Орехов в укрепрайон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские боевики превратили город Орехов в укрепрайон.
- Оставшиеся в Орехове жители используются ВСУ как рабочая сила для возведения фортификаций и обеспечения войск.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Украинские боевики превратили город Орехов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области в укрепрайон, а оставшихся жителей используют как рабочую силу для возведения фортификаций и обеспечения войск, сообщил РИА Новости заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.
"Противник превратил город Орехов и населенные пункты в округе в укрепрайон. Там осталась одна треть населения, и та используется ВСУ в качестве ресурса для возведения позиций и обеспечения", – сказал собеседник агентства.
Орехов – город в Запорожской области, расположенный на линии боевого соприкосновения. Он находится на западе региона, в 50 километрах от Запорожья. Его удержание дает ВСУ возможность контролировать подступы к областному центру.