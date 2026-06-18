Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ минируют полигоны в Кировоградской области, чтобы исключить побег мобилизованных.

Мобилизованных с инвалидностью и проблемами со здоровьем вместо занятий по боевой подготовке отправляют на заготовку дров.

Отсутствие военной подготовки не освобождает от отправки на передовую.

ЛУГАНСК, 18 июн – РИА Новости. ВСУ минируют полигоны в Кировоградской области, чтобы исключить побег мобилизованных, сообщили РИА Новости в силовых структурах со ссылкой на жалобы военнослужащих в Генпрокуратуру Украины и украинскому омбудсмену.

"Когда мы прибыли на полигон, нас предупредили, что периметр заминирован, чтобы мы даже не думали бежать. Также угрожали сломать ребра, особенно перед приездом проверяющих", – пишет мобилизованный из Одессы в жалобе.

По его словам, тех, кто имеет инвалидность и явные проблемы со здоровьем, вместо занятий по боевой подготовке отправляют на заготовку дров.

"На четвертый день пребывания на полигоне нас повели на занятия, где сразу отсеялись люди с хроническими заболеваниями, так как по нормативам человек должен кидать (переворачивать - ред.) шину от трактора 10–15 минут. Многие из нашей группы не смогли даже поднять ее. После этого нас всех распределили на заготовку дров", – пояснил мобилизованный.

Он уточнил, что отсутствие военной подготовки не освобождало от отправки на передовую.