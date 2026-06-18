Рейтинг@Mail.ru
ВСУ минируют полигоны, чтобы исключить побег мобилизованных - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 18.06.2026
ВСУ минируют полигоны, чтобы исключить побег мобилизованных

ВСУ минируют полигоны под Кировоградом, чтобы исключить побег мобилизованных

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений
Военнослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Военнослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ минируют полигоны в Кировоградской области, чтобы исключить побег мобилизованных.
  • Мобилизованных с инвалидностью и проблемами со здоровьем вместо занятий по боевой подготовке отправляют на заготовку дров.
  • Отсутствие военной подготовки не освобождает от отправки на передовую.
ЛУГАНСК, 18 июн – РИА Новости. ВСУ минируют полигоны в Кировоградской области, чтобы исключить побег мобилизованных, сообщили РИА Новости в силовых структурах со ссылкой на жалобы военнослужащих в Генпрокуратуру Украины и украинскому омбудсмену.
"Когда мы прибыли на полигон, нас предупредили, что периметр заминирован, чтобы мы даже не думали бежать. Также угрожали сломать ребра, особенно перед приездом проверяющих", – пишет мобилизованный из Одессы в жалобе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Боевики "Азова"* избивают мобилизованных, чтобы заставить воевать
10 апреля, 06:51
По его словам, тех, кто имеет инвалидность и явные проблемы со здоровьем, вместо занятий по боевой подготовке отправляют на заготовку дров.
"На четвертый день пребывания на полигоне нас повели на занятия, где сразу отсеялись люди с хроническими заболеваниями, так как по нормативам человек должен кидать (переворачивать - ред.) шину от трактора 10–15 минут. Многие из нашей группы не смогли даже поднять ее. После этого нас всех распределили на заготовку дров", – пояснил мобилизованный.
Он уточнил, что отсутствие военной подготовки не освобождало от отправки на передовую.
Как сообщали ранее РИА Новости в российских силовых структурах, на конец 2025 года в уголовном розыске за оставление позиций с оружием находились 161,5 тысячи человек, а около 480 тысяч военнослужащих суммарно сбежали из украинской армии. В это число также входят уничтоженные российскими бойцами украинские боевики, которых на фоне большого числа пропавших без вести иногда записывают в дезертиры. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщал, что на Украине возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство, а каждый месяц из ВСУ сбегают около 20 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКировоградская областьОдессаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала