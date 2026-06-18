Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ минируют полигоны в Кировоградской области, чтобы исключить побег мобилизованных.
- Мобилизованных с инвалидностью и проблемами со здоровьем вместо занятий по боевой подготовке отправляют на заготовку дров.
- Отсутствие военной подготовки не освобождает от отправки на передовую.
ЛУГАНСК, 18 июн – РИА Новости. ВСУ минируют полигоны в Кировоградской области, чтобы исключить побег мобилизованных, сообщили РИА Новости в силовых структурах со ссылкой на жалобы военнослужащих в Генпрокуратуру Украины и украинскому омбудсмену.
"Когда мы прибыли на полигон, нас предупредили, что периметр заминирован, чтобы мы даже не думали бежать. Также угрожали сломать ребра, особенно перед приездом проверяющих", – пишет мобилизованный из Одессы в жалобе.
По его словам, тех, кто имеет инвалидность и явные проблемы со здоровьем, вместо занятий по боевой подготовке отправляют на заготовку дров.
"На четвертый день пребывания на полигоне нас повели на занятия, где сразу отсеялись люди с хроническими заболеваниями, так как по нормативам человек должен кидать (переворачивать - ред.) шину от трактора 10–15 минут. Многие из нашей группы не смогли даже поднять ее. После этого нас всех распределили на заготовку дров", – пояснил мобилизованный.
Он уточнил, что отсутствие военной подготовки не освобождало от отправки на передовую.
Как сообщали ранее РИА Новости в российских силовых структурах, на конец 2025 года в уголовном розыске за оставление позиций с оружием находились 161,5 тысячи человек, а около 480 тысяч военнослужащих суммарно сбежали из украинской армии. В это число также входят уничтоженные российскими бойцами украинские боевики, которых на фоне большого числа пропавших без вести иногда записывают в дезертиры. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщал, что на Украине возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство, а каждый месяц из ВСУ сбегают около 20 тысяч человек.
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22 июня 2022, 17:18