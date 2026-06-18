Краткий пересказ от РИА ИИ Этнический суданец Даниель Жарков, находящийся в плену, признался, что убил раненого российского солдата.

Приказ об убийстве раненого солдата отдал украинский командир, оказывавший постоянное давление на подчиненных.

Даниель Жарков опасался за свою жизнь и «психанул», после чего нанес российскому военному смертельное ранение.

КУРСК, 18 июн – РИА Новости. Пленный этнический суданец Даниель Жарков признался РИА Новости, что по приказу украинского командира он убил раненого российского солдата.

"Пришел приказ от командира, чтобы я либо кто-то из нас этого солдата по-тихому убрал. Ну, то есть либо зарезали, либо задушили. Мы вообще сначала не хотели ничего делать", — сообщил пленный.

Давление со стороны командира было постоянным: каждые пять минут он выходил и спрашивал, что сделали с солдатом. Бойцы понимали, что если приказ не выполнить, их самих могут убить.

"Ну, и постоянным давлением, наверное, через каждые минут пять выходил командир: "Ну, что вы там сделали? Ну, что вы там? Ну, что вы сделали с солдатом?" Его сказали уничтожить, а не взять в плен. То есть был приказ его аннулировать тихим образом", — добавил Жарков.

Он признался, что "психанул" из-за боязни того, что командование не скинет дальше точку отступления и от понимания, что если приказ не выполнить, то и его самого могут убить. Затем он нанес российскому военному смертельное ранение. После этого ВСУ скинули координаты для отхода.