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Украинский пленный признался в убийстве раненого российского бойца - РИА Новости, 18.06.2026
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Украинский пленный признался в убийстве раненого российского бойца

Пленный Жарков сказал, что убил раненого солдата ВС России по приказу командира

© Министерство обороны РФПленный этнический суданец Даниэль Жарков
Пленный этнический суданец Даниэль Жарков - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Министерство обороны РФ
Пленный этнический суданец Даниэль Жарков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Этнический суданец Даниель Жарков, находящийся в плену, признался, что убил раненого российского солдата.
  • Приказ об убийстве раненого солдата отдал украинский командир, оказывавший постоянное давление на подчиненных.
  • Даниель Жарков опасался за свою жизнь и «психанул», после чего нанес российскому военному смертельное ранение.
КУРСК, 18 июн – РИА Новости. Пленный этнический суданец Даниель Жарков признался РИА Новости, что по приказу украинского командира он убил раненого российского солдата.
"Пришел приказ от командира, чтобы я либо кто-то из нас этого солдата по-тихому убрал. Ну, то есть либо зарезали, либо задушили. Мы вообще сначала не хотели ничего делать", — сообщил пленный.
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Давление со стороны командира было постоянным: каждые пять минут он выходил и спрашивал, что сделали с солдатом. Бойцы понимали, что если приказ не выполнить, их самих могут убить.
"Ну, и постоянным давлением, наверное, через каждые минут пять выходил командир: "Ну, что вы там сделали? Ну, что вы там? Ну, что вы сделали с солдатом?" Его сказали уничтожить, а не взять в плен. То есть был приказ его аннулировать тихим образом", — добавил Жарков.
Он признался, что "психанул" из-за боязни того, что командование не скинет дальше точку отступления и от понимания, что если приказ не выполнить, то и его самого могут убить. Затем он нанес российскому военному смертельное ранение. После этого ВСУ скинули координаты для отхода.
Приказ добивать раненых военнослужащих противника является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и квалифицируется как военное преступление. Ранее Следственный комитет РФ возбуждал уголовные дела по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине, квалифицируя их как применение запрещенных средств и методов ведения войны. Российские власти неоднократно заявляли о систематических нарушениях ВСУ норм международного гуманитарного права.
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