СК расследует атаку дронов ВСУ на Московскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следственный комитет России будет расследовать атаку дронов ВСУ на Московскую область.
- В результате атаки в Подмосковье пострадали 17 человек, в том числе двое детей.
- Силы ПВО сбили около 194 БПЛА.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать атаку дронов ВСУ на Московскую область, где пострадали 17 человек, установит всех причастных и все обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что Москва и Подмосковье пережили одну из самых массированных атак беспилотников за последние два года. По данным Минобороны, силы ПВО сбили около 194 БПЛА. В Подмосковье, как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пострадали 17 человек. Среди них - двое детей.
"Следователи СК России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей регионов РФ... В Московской области в результате атак украинских БПЛА пострадали 17 человек, в том числе двое детей... СК России установит все обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении в канале СК на платформе "Макс".