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СК расследует атаку дронов ВСУ на Московскую область - РИА Новости, 18.06.2026
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15:48 18.06.2026
СК расследует атаку дронов ВСУ на Московскую область

СК расследует атаки дронов ВСУ на Подмосковье, где пострадали 17 человек

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет России будет расследовать атаку дронов ВСУ на Московскую область.
  • В результате атаки в Подмосковье пострадали 17 человек, в том числе двое детей.
  • Силы ПВО сбили около 194 БПЛА.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Следственный комитет России будет расследовать атаку дронов ВСУ на Московскую область, где пострадали 17 человек, установит всех причастных и все обстоятельства произошедшего, сообщили в ведомстве.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что Москва и Подмосковье пережили одну из самых массированных атак беспилотников за последние два года. По данным Минобороны, силы ПВО сбили около 194 БПЛА. В Подмосковье, как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пострадали 17 человек. Среди них - двое детей.
"Следователи СК России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей регионов РФ... В Московской области в результате атак украинских БПЛА пострадали 17 человек, в том числе двое детей... СК России установит все обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в сообщении в канале СК на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваЯна ЛантратоваАндрей ВоробьевСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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