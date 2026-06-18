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ВСУ за сутки потеряли свыше 195 боевиков в зоне действий сил "Севера" - РИА Новости, 18.06.2026
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ВСУ за сутки потеряли свыше 195 боевиков в зоне действий сил "Севера"

ВСУ потеряли свыше 195 боевиков в зоне действий группировки "Север" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли свыше 195 военнослужащих и 12 автомобилей в зоне действий сил российской группировки войск «Север».
  • Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 195 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Противник потерял свыше 195 военнослужащих и 12 автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Радьковка и Лужки Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Григоровка.
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