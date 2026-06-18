ВСУ за сутки потеряли свыше 195 боевиков в зоне действий сил "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 195 военнослужащих и 12 автомобилей в зоне действий сил российской группировки войск «Север».
- Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 195 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Противник потерял свыше 195 военнослужащих и 12 автомобилей", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Радьковка и Лужки Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Григоровка.