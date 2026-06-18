ВС России за сутки захватили 48 зданий в Красном Лимане

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за сутки овладела семью опорными пунктами ВСУ и 48 зданиями в Красном Лимане, уничтожены до 20 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями … За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, семь единиц военной техники и пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов", - говорится в сводке российского ведомства.