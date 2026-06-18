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ВС России за сутки захватили 48 зданий в Красном Лимане - РИА Новости, 18.06.2026
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12:36 18.06.2026 (обновлено: 17:38 18.06.2026)
ВС России за сутки захватили 48 зданий в Красном Лимане

ВС РФ за сутки захватили семь опорных пунктов ВСУ и 48 зданиями в Красном Лимане

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка "Запад" за сутки овладела семью опорными пунктами ВСУ и 48 зданиями в Красном Лимане.
  • Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, семь единиц военной техники и пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за сутки овладела семью опорными пунктами ВСУ и 48 зданиями в Красном Лимане, уничтожены до 20 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ.
"За сутки подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями … За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, семь единиц военной техники и пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов", - говорится в сводке российского ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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