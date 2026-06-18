Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ поразили пункт временной дислокации подразделения нацгвардии Украины в Доброполье.
- Также были поражены пункты управления БПЛА в Новогришино с применением БПЛА "Герань".
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВС РФ поразили пункт временной дислокации подразделения нацгвардии Украины в Доброполье и пункты управления БПЛА в Новогришино, сообщили в Минобороны России.
"В четверг были поражены пункты временной дислокации подразделения национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье ДНР и пункты управления беспилотными летательными аппаратами национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Новогришино ДНР специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18