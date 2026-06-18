Амурская область в два раза за пять лет увеличила ВРП

Амурская область в два раза за пять лет увеличила ВРП

© Фото : Пресс-служба правительства Амурской области. Амурская область в два раза за пять лет увеличила ВРП

Амурская область в два раза за пять лет увеличила ВРП

Сегодня Приамурье ассоциируется с регионом больших строек и международных проектов. За пять лет валовой региональный продукт (ВРП) области вырос в два раза, а объем инвестиций превысил триллион рублей. Губернатор Василий Орлов в отчете перед депутатами подвел итоги работы правительства и законодательного собрания восьмого созыва, отметив ключевые достижения в экономике, инфраструктуре и социальной сфере. Подробнее о результатах пятилетки и планах развития — в материале РИА Новости.

Экономика и инвестиции

"Главный экономический показатель — валовой региональный продукт — у нас вырос в два раза: в прошлом году он составил один триллион 100 миллиардов рублей", – отметил Орлов.

По его словам, таких темпов удалось достичь благодаря развитию газохимического кластера, запуску логистических объектов и рекордам в сельском хозяйстве. Приамурье лидирует на Дальнем Востоке по привлечению инвестиций: за пятилетку в экономику вложено более трех триллионов рублей. По итогам 2025 года в приоритетных отраслях Приамурья реализуется свыше 70 проектов, включая космодром Восточный и Восточный полигон.

Инфраструктура и логистика

"Международный автомобильный мост через Амур имеет для нас стратегическое значение и открывает большие возможности по сотрудничеству с Китаем", – сказал Орлов.

Губернатор уточнил, что грузопоток по мосту стабильно растет: на экспорт идут продукция газопереработки и сельхозтовары, в перспективе к ним добавятся полимеры. Запущены пассажирские рейсы в Хэйхэ. Пункт пропуска "Кани-Курган" с 16 полосами способен пропускать до 600 грузовиков в сутки.

В апреле 2026 года глава государства дал старт работе нового пассажирского терминала аэропорта Благовещенск. Пассажиропоток за пять лет вырос более чем в два раза, достигнув миллиона человек. Продолжается развитие космодрома Восточный: введен второй стартовый комплекс, успешно запущена ракета "Ангара-А5", утвержден мастер-план города Циолковский. Сейчас космодром готовится к пилотируемым пускам. В дорожной отрасли за пятилетку отремонтировано свыше тысячи километров трасс, построены три путепровода через "Транссиб", пропускная способность Восточного полигона достигла 180 миллионов тонн, к 2032 году она должна составить 270 миллионов тонн.

Газохимия и энергетика

"По поручению президента в Свободненском округе создается газохимический кластер мирового уровня", – подчеркнул глава региона.

По его данным, Амурский ГПЗ "Газпрома" и Амурский ГХК "Сибура" вышли на финишную прямую строительства. Кластер будет производить 42 миллиарда кубометров газа и 2,7 миллиона тонн полимеров в год. Параллельно развивается газификация: уровень подключения населения вырос с нуля до 8%, к 2030 году планируется достичь 32%. В энергетике область остается лидером Дальнего Востока: запущена Свободненская ТЭС, ведется вторая очередь, проектируется Нижне-Зейская ГЭС. В ближайшие годы будут построены ветро- и солнечные электростанции суммарной мощностью свыше одного гигаватта.

АПК, добыча и кадры

В горнодобывающем комплексе в 2025 году добыто более 20 тонн золота и 4,5 миллиона тонн угля. Губернатор отметил, что отрасль активно очищается от нарушений: введен запрет на иностранную рабочую силу в сельском хозяйстве, отзываются лицензии у недобросовестных недропользователей. При выходе на полную мощность Огоджинского месторождения объем добычи угля составит 30 миллионов тонн в год.

В агропромышленном комплексе объем продукции вырос вдвое, до 102 миллиардов рублей. В 2025 году впервые собрано 2,3 миллиона тонн зерновых и сои. Построены три молочных комплекса на 3,6 тысячи коров, мощности по переработке сои увеличились до 580 тысяч тонн. В Белогорске запускается завод ГК "Содружество" с переработкой 1 миллиона тонн масличных культур. Для обеспечения отрасли кадрами в школах открываются агрохимические классы, завершен капремонт Дальневосточного государственного аграрного университета, а 90% выпускников колледжей трудоустраиваются на предприятия региона.

Жилье, медицина и образование

"Амурская область ежегодно перевыполняет показатели федерального проекта "Жилье". За семь лет введено два миллиона 400 тысяч квадратных метров. Это на 143% больше плана", – добавил Орлов.

Он сообщил, что совместно с "ДОМ.РФ" реализуется программа арендного жилья для учителей, врачей, участников СВО и молодых семей: до 2027 года будет построено более 2,5 тысячи квартир, где арендная плата составляет треть от рыночной. В социальной сфере более половины бюджета направляется на соцподдержку, трудоустроено 75% вернувшихся ветеранов СВО, количество многодетных семей выросло на 30%. В здравоохранении ремонтируются поликлиники и больницы, строится новый кардиохирургический центр и роддом в Благовещенске. Дефицит кадров снижается за счет двукратного увеличения целевого набора в медакадемию и программы "Земский доктор". В образовании решен вопрос с доступностью детсадов, открыты 200 центров "Точка роста", за пять лет построено четыре новые школы, введены бесплатное горячее питание для младших классов и современные школьные кафе.

Международное сотрудничество и туризм

"Мы стремимся сделать Благовещенск воротами России в Китай. У нас имеется уникальный опыт сотрудничества с Китайской Народной Республикой, уникальная география и ряд важных логистических проектов", – резюмировал губернатор.

По его словам, в регионе создан Центр российско-китайского делового сотрудничества, а форум "АмурЭкспо" стал выездной площадкой ВЭФ. Завершается строительство трансграничной канатной дороги, планируется мост Джалинда—Мохэ. Амурская область стабильно занимает первое место в рейтинге регионов по продуктивности взаимодействия с Китаем. Туристический поток из КНР за прошлое лето превысил 100 тысяч человек. В Благовещенске строятся пятизвездочная гостиница, международный экспоцентр, откроется колесо обозрения высотой 88 метров и новое общественное пространство "Амурский лес".

Итоги пятилетки