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Назван средний возраст работающих по найму россиян - РИА Новости, 18.06.2026
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12:58 18.06.2026
Назван средний возраст работающих по найму россиян

Платыгин: средний возраст работающих по найму россиян составляет 44 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний возраст работающих по найму россиян составляет порядка 44 лет.
  • Средний возраст работников существенно различается в зависимости от отрасли: в IT-сфере занятые в среднем моложе, а в социальной сфере, образовании, здравоохранении и секторе социальных услуг возраст работников выше среднего.
  • В ближайшие 15 лет в России будет расти численность населения старше трудоспособного возраста, что вместе с технологическими изменениями повлияет на рынок труда.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Средний возраст работающих по найму россиян составляет порядка 44 лет, сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин на XXVI международном форуме HREXPO PRO Людей.
Замминистра принял участие в пленарной дискуссии "Как система образования, начиная с СПО и высшей школы, трансформируется под вызовы времени и задачи бизнеса и страны".
"Касательно демографии, у нас сейчас средний возраст занятых по найму - порядка 44 лет", - сказал Платыгин.
По его словам, средний возраст работников существенно различается в зависимости от отрасли. Так, в IT-сфере занятые в среднем моложе, тогда как в социальной сфере, образовании, здравоохранении и секторе социальных услуг возраст работников выше среднего. Платыгин также отметил, что в ближайшие 15 лет в России будет расти численность населения старше трудоспособного возраста.
Замминистра подчеркнул, что в дальнейшем на рынок труда будут влиять как уже существующие структурные дисбалансы, так и демографические и технологические изменения. По его словам, эти факторы потребуют дальнейшей адаптации системы подготовки кадров и механизмов занятости к новым условиям.
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