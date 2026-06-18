Назван средний возраст работающих по найму россиян

Замминистра принял участие в пленарной дискуссии "Как система образования, начиная с СПО и высшей школы, трансформируется под вызовы времени и задачи бизнеса и страны".

Замминистра подчеркнул, что в дальнейшем на рынок труда будут влиять как уже существующие структурные дисбалансы, так и демографические и технологические изменения. По его словам, эти факторы потребуют дальнейшей адаптации системы подготовки кадров и механизмов занятости к новым условиям.