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Власти Подмосковья помогут пострадавшим от БПЛА, заявил Воробьев - РИА Новости, 18.06.2026
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11:50 18.06.2026 (обновлено: 12:11 18.06.2026)
Власти Подмосковья помогут пострадавшим от БПЛА, заявил Воробьев

Воробьев: власти Подмосковья окажут поддержку пострадавшим от атаки БПЛА

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пострадавшие от атаки БПЛА получают необходимую медицинскую помощь и находятся под наблюдением врачей.
  • Власти Подмосковья окажут поддержку пострадавшим и продолжают тушить пожары и ликвидировать последствия атаки.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Власти Подмосковья окажут пострадавшим от атаки БПЛА всю необходимую поддержку, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей. Мы на связи с семьями и окажем всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное для обеспечения безопасности жителей.
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