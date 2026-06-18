Власти Подмосковья помогут пострадавшим от БПЛА, заявил Воробьев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пострадавшие от атаки БПЛА получают необходимую медицинскую помощь и находятся под наблюдением врачей.
- Власти Подмосковья окажут поддержку пострадавшим и продолжают тушить пожары и ликвидировать последствия атаки.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Власти Подмосковья окажут пострадавшим от атаки БПЛА всю необходимую поддержку, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей. Мы на связи с семьями и окажем всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное для обеспечения безопасности жителей.