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Визит парламентариев США в Россию обсуждается, заявил Володин - РИА Новости, 18.06.2026
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16:19 18.06.2026
Визит парламентариев США в Россию обсуждается, заявил Володин

Володин: визит парламентариев США в Россию находится на стадии обсуждения

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит парламентариев США в Россию находится на стадии обсуждения.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ответный визит парламентариев США в Россию находится на стадии обсуждения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Пока вопрос на стадии обсуждения", - сказал Володин журналистам.
Делегация депутатов Госдумы в конце марта провела в Вашингтоне переговоры с членами конгресса США. В состав российской делегации вошли первые зампреды комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов и Светлана Журова, вице-спикер Борис Чернышов, депутаты Михаил Делягин и Владимир Исаков. Данный визит стал первой поездкой депутатов в Соединенные Штаты за последние годы.
Никонов после визита в Вашингтон заявил, что ответная поездка американских конгрессменов в Россию может состояться в ближайшее время.
Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Никонов заявил, что у депутатов нет проблем в общении с коллегами из США
26 марта, 23:46
 
СШАРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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