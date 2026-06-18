Визит парламентариев США в Россию обсуждается, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Визит парламентариев США в Россию находится на стадии обсуждения.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ответный визит парламентариев США в Россию находится на стадии обсуждения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Пока вопрос на стадии обсуждения", - сказал Володин журналистам.
Делегация депутатов Госдумы в конце марта провела в Вашингтоне переговоры с членами конгресса США. В состав российской делегации вошли первые зампреды комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов и Светлана Журова, вице-спикер Борис Чернышов, депутаты Михаил Делягин и Владимир Исаков. Данный визит стал первой поездкой депутатов в Соединенные Штаты за последние годы.
Никонов после визита в Вашингтон заявил, что ответная поездка американских конгрессменов в Россию может состояться в ближайшее время.