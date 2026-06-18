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Родственники ветеранов боевых действий получили право на отпуск вне графика - РИА Новости, 18.06.2026
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03:39 18.06.2026
Родственники ветеранов боевых действий получили право на отпуск вне графика

Родители и дети ветеранов боевых действий могут уйти в отпуск вне графика

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России с 5 июня 2026 года родители и дети ветеранов боевых действий, признанных инвалидами I или II группы, получили право на отпуск вне графика.
  • Отпуск может быть оформлен одновременно с отпуском военнослужащего при условии, что он продолжает службу.
  • Работодатель обязан подписать заявление на отпуск в любое удобное для сотрудника время при предоставлении соответствующих документов.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Родители и дети ветеранов боевых действий, признанных инвалидами I или II группы, могут уйти в отпуск вне графика одновременно с отпуском военнослужащего, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
В России с 5 июня 2026 года вступили в силу изменения в законодательство. Право на отпуск вне графика получили родители и дети ветеранов боевых действий.
"Право на отпуск вне графика отпусков предоставлено одному из родителей или одному из детей ветерана боевых действий, признанного инвалидом I или II группы", - сказала Иванова-Швец.
Эксперт пояснила, что новые правила позволяют оформить отпуск одновременно с военнослужащим при условии, что он продолжает службу.
По словам эксперта, работодатель обязан таким сотрудникам подписать заявление на отпуск в любое удобное для них время. Для подтверждения права на льготу необходимо предоставить соответствующие документы.
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ОбществоРоссияЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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