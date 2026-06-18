Родственники ветеранов боевых действий получили право на отпуск вне графика

Краткий пересказ от РИА ИИ В России с 5 июня 2026 года родители и дети ветеранов боевых действий, признанных инвалидами I или II группы, получили право на отпуск вне графика.

Отпуск может быть оформлен одновременно с отпуском военнослужащего при условии, что он продолжает службу.

Работодатель обязан подписать заявление на отпуск в любое удобное для сотрудника время при предоставлении соответствующих документов.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Родители и дети ветеранов боевых действий, признанных инвалидами I или II группы, могут уйти в отпуск вне графика одновременно с отпуском военнослужащего, сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

России с 5 июня 2026 года вступили в силу изменения в законодательство. Право на отпуск вне графика получили родители и дети ветеранов боевых действий.

"Право на отпуск вне графика отпусков предоставлено одному из родителей или одному из детей ветерана боевых действий, признанного инвалидом I или II группы", - сказала Иванова-Швец

Эксперт пояснила, что новые правила позволяют оформить отпуск одновременно с военнослужащим при условии, что он продолжает службу.