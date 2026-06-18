Вэнса пугает возможное использование ИИ для массовой слежки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джей Ди Вэнс заявил, что его пугает возможность использования технологий искусственного интеллекта для массовой слежки за населением.
- При этом Вэнс не обеспокоен влиянием ИИ на рынок труда и не считает массовую безработицу вероятным последствием развития технологий.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его пугает возможность использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) для массовой слежки за населением.
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"ИИ позволяет государствам и корпорациям наблюдать за людьми на очень глубоком уровне и множеством различных способов. И это меня очень пугает", - сказал Вэнс в интервью подкастеру Стиву Бартлетту в ответ на вопрос о возможных последствиях развития искусственного интеллекта.
При этом Вэнс добавил, что не обеспокоен влиянием ИИ на рынок труда и не считает массовую безработицу вероятным последствием развития технологий.