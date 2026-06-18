Вэнса пугает возможное использование ИИ для массовой слежки

«

"ИИ позволяет государствам и корпорациям наблюдать за людьми на очень глубоком уровне и множеством различных способов. И это меня очень пугает", - сказал Вэнс в интервью подкастеру Стиву Бартлетту в ответ на вопрос о возможных последствиях развития искусственного интеллекта.