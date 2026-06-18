Рейтинг@Mail.ru
Вэнса пугает возможное использование ИИ для массовой слежки - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 18.06.2026
Вэнса пугает возможное использование ИИ для массовой слежки

Вэнс заявил, что его пугает возможность использования ИИ для слежки за людьми

© AP Photo / Angelina KatsanisВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Angelina Katsanis
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джей Ди Вэнс заявил, что его пугает возможность использования технологий искусственного интеллекта для массовой слежки за населением.
  • При этом Вэнс не обеспокоен влиянием ИИ на рынок труда и не считает массовую безработицу вероятным последствием развития технологий.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его пугает возможность использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) для массовой слежки за населением.
«
"ИИ позволяет государствам и корпорациям наблюдать за людьми на очень глубоком уровне и множеством различных способов. И это меня очень пугает", - сказал Вэнс в интервью подкастеру Стиву Бартлетту в ответ на вопрос о возможных последствиях развития искусственного интеллекта.
При этом Вэнс добавил, что не обеспокоен влиянием ИИ на рынок труда и не считает массовую безработицу вероятным последствием развития технологий.
ИИ-процессор Ascend 910 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Сотрудник американской ИИ-компании уволился и предупредил мир об опасности
13 февраля, 17:39
 
В миреСШАТехнологииДжеймс Дэвид ВэнсИИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала