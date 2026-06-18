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Вэнс подтвердил, что возглавляет делегацию США на переговорах с Ираном - РИА Новости, 18.06.2026
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19:08 18.06.2026 (обновлено: 19:18 18.06.2026)
Вэнс подтвердил, что возглавляет делегацию США на переговорах с Ираном

Вэнс подтвердил, что возглавляет американскую делегацию на переговорах с Ираном

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джей Ди Вэнс подтвердил, что возглавляет американскую делегацию на переговорах с Ираном.
  • Переговоры могут начаться в выходные в Швейцарии, но сроки зависят от прибытия представителей Тегерана.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что возглавляет американскую делегацию на переговорах с Ираном, поездка в Швейцарию планируется в выходные, но сроки вылета переговорщиков из Штатов зависят от прибытия туда представителей Тегерана.
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"Я точно планирую возглавлять переговорную команду США", - сказал Вэнс журналистам в Белом доме.
По его словам, в выходные могут начаться технические переговоры, тогда же он планирует прибыть в Швейцарию, но сроки зависят от Тегерана.
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"Я подозреваю, в эти выходные, но я не уверен. Это может зависеть от того, когда конкретно иранцы могут прибыть туда", - сказал американский вице-президент.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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