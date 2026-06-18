Людмила Бабушкина и депутаты вручили областные награды "Медицинский Олимп"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вместе с местными депутатами вручила сотрудникам сферы здравоохранения награду "Медицинский Олимп", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Награждение прошло в преддверии Дня медицинского работника в киноконцертном театре "Космос".
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"В этот праздник мы не можем не высказать слова благодарности вам за ваш профессионализм, ответственность, за щедрость души, которую вы дарите каждому пациенту. Вы сердцем выбрали профессию и этот непростой путь, поэтому вас так чтят и любят ваши пациенты – жители Свердловской области. И не могу не отметить, что медицина шагнула далеко вперед: многое сделано в лечении неизлечимых болезней, побеждены эпидемии, которые столетиями уносили миллионы жизней", - отметила Бабушкина.
Она напомнила, что сегодня в медицину внедрен искусственный интеллект, который обрабатывает огромное количество медицинских данных, но ничто не заменит врача и его профессионализм, чуткость, щедрость души.
Премии профессионального признания "Медицинский Олимп" – бронзовые статуэтки древнегреческого бога врачевания Асклепия, нагрудные знаки и денежные вознаграждения – вручены выдающимся медикам и передовым коллективам медицинских учреждений Свердловской области.
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В Свердловской области сформирована всеобъемлющая законодательная база, позволяющая целенаправленно работать над внедрением новых медицинских технологий и укреплением материально-технической базы медицинских учреждений. Действует закон "Об охране здоровья граждан в Свердловской области", предусматривающий внушительный пакет мер социальной поддержки для медработников. Строятся и ремонтируются больницы и поликлиники. Расширяется сеть ФАПов и медицинских учреждений, приобретается новое оборудование, внедряются современные медицинские технологии.
Ежегодно депутаты областного парламента утверждают программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Приоритетным направлением работы парламентариев является увеличение плановых показателей фонда. Это позволяет не только повышать качество медицинской помощи, но и постоянно расширять перечень оказываемых видов лечения за счет бюджетных средств, включая в него новые методы диагностики, проведение дорогостоящих высокотехнологичных процедур.