Людмила Бабушкина и депутаты вручили областные награды "Медицинский Олимп"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вместе с местными депутатами вручила сотрудникам сферы здравоохранения награду "Медицинский Олимп", сообщает пресс-служба регионального парламента.

Награждение прошло в преддверии Дня медицинского работника в киноконцертном театре "Космос".

"В этот праздник мы не можем не высказать слова благодарности вам за ваш профессионализм, ответственность, за щедрость души, которую вы дарите каждому пациенту. Вы сердцем выбрали профессию и этот непростой путь, поэтому вас так чтят и любят ваши пациенты – жители Свердловской области . И не могу не отметить, что медицина шагнула далеко вперед: многое сделано в лечении неизлечимых болезней, побеждены эпидемии, которые столетиями уносили миллионы жизней", - отметила Бабушкина

Она напомнила, что сегодня в медицину внедрен искусственный интеллект, который обрабатывает огромное количество медицинских данных, но ничто не заменит врача и его профессионализм, чуткость, щедрость души.

Премии профессионального признания "Медицинский Олимп" – бронзовые статуэтки древнегреческого бога врачевания Асклепия, нагрудные знаки и денежные вознаграждения – вручены выдающимся медикам и передовым коллективам медицинских учреждений Свердловской области.

В Свердловской области сформирована всеобъемлющая законодательная база, позволяющая целенаправленно работать над внедрением новых медицинских технологий и укреплением материально-технической базы медицинских учреждений. Действует закон "Об охране здоровья граждан в Свердловской области", предусматривающий внушительный пакет мер социальной поддержки для медработников. Строятся и ремонтируются больницы и поликлиники. Расширяется сеть ФАПов и медицинских учреждений, приобретается новое оборудование, внедряются современные медицинские технологии.