В Киеве заявили о новой военной помощи на 1,5 миллиарда долларов

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Участники контактной группы по Украине анонсировали новую военную помощь Киеву на 1,5 миллиарда долларов, в том числе 500 миллионов долларов на дальнобойную артиллерию, утверждает украинский министр обороны Михаил Федоров.

Федоров при этом утверждает, что было сделано "много разных объявлений" в общей сложности "примерно на 4 миллиарда долларов", не уточняя, на что приходится оставшаяся сумма.