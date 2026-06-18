В Киеве заявили о новой военной помощи на 1,5 миллиарда долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участники контактной группы по Украине анонсировали новую военную помощь Киеву на 1,5 миллиарда долларов.
- Около 500 миллионов долларов из анонсированной помощи планируется направить на закупку дальнобойной артиллерии.
- Германия выделит дополнительные 400 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины, а Великобритания передаст Киеву 150 тысяч БПЛА и 350 ракет ПВО до конца года.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Участники контактной группы по Украине анонсировали новую военную помощь Киеву на 1,5 миллиарда долларов, в том числе 500 миллионов долларов на дальнобойную артиллерию, утверждает украинский министр обороны Михаил Федоров.
"Сегодня был анонсирован один из самых больших пакетов помощи по программе PURL - 1 миллиард долларов. Также был озвучен пакет помощи на артиллерию - 30 плюс километров. Это будет примерно 500 миллионов долларов", - сказал Федоров на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Новости.LIVE".
Федоров при этом утверждает, что было сделано "много разных объявлений" в общей сложности "примерно на 4 миллиарда долларов", не уточняя, на что приходится оставшаяся сумма.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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