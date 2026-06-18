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На Украине выявили превышение лимитов брони от мобилизации - РИА Новости, 18.06.2026
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22:46 18.06.2026
На Украине выявили превышение лимитов брони от мобилизации

На Украине выявили превышение лимитов брони от мобилизации, начаты проверки

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство экономики Украины выявило превышение лимитов брони от мобилизации сотрудников критически важных предприятий.
  • По результатам проверки зафиксированы случаи превышения разрешенных объемов бронирования военнообязанных работников.
  • Работодателям направлены официальные письма с требованием аннулировать отсрочки работников, получивших бронь сверх установленных ограничений.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Министерство экономики Украины выявило превышение лимитов брони от мобилизации сотрудников критически-важных предприятий, начаты служебные проверки, сообщает издание "Судебно-юридическая газета".
Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков сообщал, что количество сотрудников, имеющих бронь от мобилизации на Украине, может сократиться на 15% из-за постановления кабмина о пересмотре решений, предоставляющих предприятиям статуса критически важных.
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"Министерство экономики сообщило о начале проверки соблюдения установленных лимитов бронирования военнообязанных работников. По результатам анализа информации, полученной от министерства обороны, зафиксированы случаи превышения разрешенных объемов бронирования - по меньшей мере на одного человека", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Уточняется, что в связи с этим работодателям направляются официальные письма с требованием устранить нарушения. Речь идет о необходимости безотлагательно аннулировать отсрочки работников, получивших бронь сверх установленных ограничений. Так, руководители критически важных предприятий и учреждений обязаны в течение 10 рабочих дней подать через онлайн-систему электронное заявление об аннулировании брони.
Кабмин Украины 1 июня поручил органам власти пересмотреть до сентября принятые решения о предоставлении предприятиям статуса критически важных, который позволяет бронировать сотрудников от мобилизации, свидетельствует постановление украинского правительства. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что власти Украины рассматривают вопрос уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации, таким образом увеличив приток в армию на 350-400 тысяч человек.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
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