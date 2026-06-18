На Украине выявили превышение лимитов брони от мобилизации

"Министерство экономики сообщило о начале проверки соблюдения установленных лимитов бронирования военнообязанных работников. По результатам анализа информации, полученной от министерства обороны, зафиксированы случаи превышения разрешенных объемов бронирования - по меньшей мере на одного человека", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Уточняется, что в связи с этим работодателям направляются официальные письма с требованием устранить нарушения. Речь идет о необходимости безотлагательно аннулировать отсрочки работников, получивших бронь сверх установленных ограничений. Так, руководители критически важных предприятий и учреждений обязаны в течение 10 рабочих дней подать через онлайн-систему электронное заявление об аннулировании брони.